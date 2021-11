Bandengok pakt perfect uit voor Bottas: “Was kwestie van overleven”

Na de diskwalificatie van Lewis Hamilton stond teamgenoot Valtteri Bottas er zaterdag in de jacht op pole-position tijdens de sprintrace in Sao Paulo alleen voor namens het team van Mercedes. Door het wegvallen van Hamilton promoveerde Bottas naar een plekje op de eerste startrij, die hij deelde met de Red Bull van Max Verstappen. De Nederlander startte de race op de medium-band, maar de Fin waagde de gok en hoopte de race over 24 rondjes te kunnen volbrengen op het zachte rubber.

De keuze voor de rood gemarkeerde Pirelli's wierp bij de start meteen zijn vruchten af voor Bottas, De Mercedes-coureur schoot uit de startblokken en rekende in de korte sprint naar de eerste bocht meteen af met Verstappen. Die zag vervolgens ook nog de Ferrari van Carlos Sainz – eveneens gestart op de zachte band – langszij komen, maar de Spanjaard werd al snel weer terugverwezen naar de derde plek. Verstappen zette daarna koers richting Bottas, maar op de zachte banden hield de Fin vooraan stand, wat hem voor de tweede week op rij pole-position opleverde.

“De sleutel lag vandaag echt bij de start. Het was cruciaal dat die goed zou verlopen”, blikte Bottas terug op de sprintrace. “De keuze voor de zachte band was een gok. We wisten dat we er bij de start van zouden profiteren en het pakte goed uit.”

“Daarna was het een kwestie van overleven. Aan het einde werd het namelijk nog best lastig, maar Max kon in een aantal bochten maar moeilijk volgen. Ik ben dan ook blij dat het perfect heeft uitgepakt.”

Waar teamgenoot Hamilton zich een weg naar voren baande en in 24 rondjes tijd 15 coureurs inhaalde, was het voor Bottas dus vooral zaak om banden te sparen: “Ik ben blij dat we deze keuze gemaakt hebben”, sprak de Fin voor de camera’s van Sky F1. “Na de start was het echt zaak om te zien hoe ik het snelste de finish kon halen, zonder mijn banden aan gort te rijden. Aan het einde was het echt kantje boord, maar ik kon Max nog steeds achter me houden.”

'De snelheid gaat morgen niet het probleem zijn'

Het levert Bottas de eerste startplek op voor de race op zondag, terwijl Hamilton de race vanwege zijn gridstraf na een motorwissel als tiende moet aanvangen. Zit er – gezien de snelheid van Mercedes dit weekend – nog een 1-2 in voor de renstal van Toto Wolff? “Ik denk dat we over een goede snelheid beschikken”, erkent Bottas. “Het komt wel redelijk overeen met Red Bull denk ik, maar Lewis reed vandaag ook een sterke race en ik denk dat hij morgen op een bepaald moment zeker wel een rol gaat spelen vooraan. Het is geweldig om te zien dat hij zich naar de vijfde plek heeft geknokt. De snelheid gaat morgen denk ik niet het probleem zijn. Het zal vooral aankomen op de start, en daarna de strategie.”

