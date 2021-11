Hamilton knokt zich naar P5 na “vreselijke” diskwalificatie

Hamilton noteerde vrijdag met afstand de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo, maar zijn auto bleek vervolgens niet aan het technisch reglement te voldoen. De achtervleugel van zijn Mercedes bleek tijdens het activeren van het DRS-systeem meer dan de toegestane 85 millimeter open te klappen, wat uiteindelijk na een soap van bijna twintig uur resulteerde in een diskwalificatie. Hamilton moest daardoor de sprintrace niet als eerste, maar als allerlaatste aanvangen.

“Het was absoluut een klap”, blikte Hamilton voor de camera’s van Sky F1 terug op het moment dat hij te horen kreeg dat hij gediskwalificeerd werd. “Terwijl het team aan het bemiddelen was met de stewards, probeerde ik me gewoon te focussen op mijn werk met de engineers. Ik probeerde het moraal hoog te houden met mijn monteurs en me gewoon te focussen op de taak die voor me lag. Ik probeerde er verder niet aan te denken.”

“Natuurlijk, toen ik hoorde wat de stewards besloten hadden was het vreselijk. Maar je mag je schouders dan niet laten zakken. Je moet je kop omhoog houden, ik moest blijven gaan. Ik zette dus snel de knop om en focuste me op wat ik kon doen. Ik heb alles gegeven.”

15 inhaalacties in 24 rondjes

Terwijl titelconcurrent Max Verstappen de sprintrace als eerste mocht aanvangen, knokte Hamilton zich vanaf de allerlaatste startplek knap een weg naar voren. In de eerste bocht had de zevenvoudig wereldkampioen al vier man te grazen genomen, om vervolgens op de rechte stukken één voor één zijn concurrenten voorbij te gaan. Vooral de inhaalactie op Lando Norris bij het ingaan van de laatste ronde was fraai, wat de Mercedes-coureur uiteindelijk na 24 rondjes racen de vijfde plaats opleverde. Dat levert hem voor de hoofdrace op zondag de tiende startplek op, omdat hij dan vanwege een motorwissel ook nog eens een gridstraf van vijf plaatsen moet inlossen.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Op de vraag of Hamilton vooraf rekening had gehouden met een vijfde plaats, antwoordde hij: “Heel eerlijk, ik had echt geen idee wat er mogelijk zou zijn. Ik had mezelf geen limiet of maximum gesteld. Maar ik geloof wel dat toen ik achteraan de grid stond, vlak voor de start van de formatieronde, dat ik nog net de tiende plek kon zien. Toen dacht ik: ‘Oké, dat is mijn doel. We moeten op zijn minst proberen om zover te komen.’ Vervolgens haalde ik ze veel sneller dan verwacht allemaal in. Ik heb echt een hoop verschillende dingen als motivatie gebruikt vandaag.”

'Het is nog niet gedaan'

“Je mag nooit opgeven. Je moet blijven pushen”, besloot Hamilton, die zondag vanaf de tiende startplaats zeker uitzicht heeft op het podium in de hoofdrace. Die wordt overigens van pole-position aangevangen door zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas, nadat de Fin bij de start van de sprintrace had afgerekend met Verstappen. Hoewel de Limburger zaterdag met een tweede plek zijn voorsprong in de titelstrijd vergrootte naar 21 punten, liet Hamilton over de boordradio weten dat hij zich nog niet gewonnen geeft: “Het is nog niet gedaan.”



F1-update: De zaterdag in Sao Paulo uitgebreid besproken