Na zijn sterke kwalificatie op vrijdag en de diskwalificatie van Lewis Hamilton mocht Carlos Sainz Jr. vanaf de vijfde plek beginnen aan de derde en laatste F1-sprintkwalificatie. Vier bochten later zou de Ferrari-coureur al op de tweede positie doorkomen: met een uitstekende start rekende hij af met Pierre Gasly en Sergio Perez, om in de vierde bocht met brede ellebogen voorbij te komen aan Max Verstappen. De Nederlandse WK-leider zou hem enkele ronden later weer passeren, maar Sainz hield daarna stand en kwam als derde aan de finish op Interlagos.

Na afloop van de sprintkwalificatie vertelde Sainz dat hij veel voldoening haalde uit zijn uitstekende start. Op dat vlak had hij het eerder dit jaar namelijk een stuk lastiger. “De start was goed. De start is iets dat ik sinds de eerste helft van het seizoen al wil verbeteren. Het was een van mijn sterke punten bij McLaren, Renault en Toro Rosso, maar de afgelopen races hebben we wat huiswerk moeten doen om het voor elkaar te krijgen”, zei Sainz in de persconferentie. “We hebben er hard aan gewerkt en dat betaalde zich nu uit. Het is altijd iets leuker om met de Red Bulls en Mercedessen te strijden en het leidde tot een aantal mooie duels.”

Daling temperatuur gaf doorslag voor softs

In tegenstelling tot de mannen van Red Bull Racing – die startten op de mediums – reed Sainz de sprintrace op de zachte bandencompound van Pirelli. Lang twijfelde de Spanjaard welke band hij moest kiezen, maar de dalende temperatuur was daarbij doorslaggevend voor zijn keuze. “De soft is misschien beter voor de eerste twee ronden, maar na drie of vier ronden – als de softs bijna beginnen te oververhitten – wil je de mediums. Dat is een beetje de balans die je moet zoeken tussen prestaties bij de start en een race van 24 ronden”, vertelde Sainz. “We gokten op de soft, maar eigenlijk was het 50/50. Het feit dat de temperatuur kort voor de start zakte, liet mij meer neigen naar de softs omdat het makkelijker zou worden om de band in leven te houden. Ik denk wel dat de medium vanaf de vijfde ronde de betere band was. Het was een lastig besluit, maar we hebben het juiste gedaan.”

Sainz scoorde met zijn derde plek in de sprintrace één puntje, maar het draait natuurlijk vooral om de race op zondag. Te ver vooruitblikken op de 71 ronden tellende race wil hij niet, maar hij belooft wel om net zo agressief aan de race te beginnen als op zaterdag. Misschien dat er dan zelfs wel een paar ronden aan de leiding in zitten? “Dat betwijfel ik, maar je weet het nooit in de Formule 1”, aldus Sainz. “Ik hou vast aan dezelfde aanpak met een goede start en agressief zijn in bochten 1 en 4, zoals ik dat nu ook was. Dan zien we wel wat er gebeurt.”

