Niet vanwege DRS: waarom Verstappen wél naar de Mercedes-vleugel keek

De zaterdag op het Autodromo José Carlos Pace is met recht een bewogen dag te noemen. Het is niet zozeer aan de sprintrace te danken, als wel aan de nasleep van de kwalificatie. In de technische keuring die volgde bleek het DRS-systeem van Hamilton te ver open te kunnen met een diskwalificatie tot gevolg. Verstappen moet op zijn beurt 50.000 euro aftikken voor het aanraken van Hamiltons auto in parc fermé. Mercedes kon dat als onderdeel van de verdediging gebruiken, al ging het Verstappen in werkelijkheid helemaal niet om de DRS.

Het voortdurende gevecht over flexi wings

"Op de videobeelden is wel te zien wat ik precies deed volgens mij. Maar ik kijk hoeveel de achtervleugel kon doorbuigen op dat punt", zo laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. Het slaat terug op een veel langere discussie tussen Red Bull Racing en Mercedes over de zogenaamde flexi wings. Red Bull heeft de eigen achtervleugel moeten aanpassen na klachten van Mercedes, terwijl de titelrivaal zelf buiten schot is gebleven. Red Bull stelt echter ook vragen over het exemplaar van Mercedes en is naar verluidt met een dossier naar de FIA gestapt.

Het verklaart meteen waarom Verstappen zelf maar even poolshoogte ging nemen na de kwalificatie. "We hebben daar natuurlijk over gesproken en bepaalde zaken moeten nog beter worden bekeken. Op bepaalde snelheid lijkt die vleugel te flexen en juist daardoor moesten wij begin dit jaar onze eigen vleugel aanpassen. Nu lijkt er daar [bij Mercedes] toch nog wel wat door te buigen. Daarom wilde ik zelf even kijken." Als expliciet wordt gevraagd of het niet samenhing met de DRS, stelt de WK-leider overduidelijk: "Nee, met DRS had dit niets te maken."

Verstappen grapt over boete: "Minder FIFA-punten kopen"

Hoe dan ook, de actie heeft Verstappen wel een boete opgeleverd. 50.000 euro is een hoog bedrag, al ligt Verstappen er niet wakker van en reageert hij met een lach. "Het is een forse boete, dus ik hoop dat ze er een fijn diner van hebben met veel wijn. En ook met dure en goede wijn, dat zou mooi zijn. Ze kunnen mij ook wel uitnodigen voor het diner, want dan betaal ik dat ook nog wel." Als Valtteri Bottas vervolgens vraagt of het team de boete betaalt of dat Verstappen het bedrag zelf moet ophoesten, lacht de Limburger: "Ik moet dat zelf betalen, dus ik kan nu wat minder FIFA-punten kopen op mijn laptop."