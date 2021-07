Bandengok van Ferrari in kwalificatie pakt verkeerd uit

Ferrari had er in Spielberg voor gekozen om Carlos Sainz en Charles Leclerc in het tweede deel van de kwalificatie op de medium band naar buiten te sturen. Die band is wat langzamer dan de rode band, maar mochten de twee coureurs op de medium compound een plaatsje in de top tien weten te bemachtigen dan hadden ze de race op die voorkeursband mogen starten. Nu liep het echter mis voor Sainz en Leclerc: tot ieders verbazing was het namelijk George Russell in de Williams (en op mediums) die sneller was dan beide Ferrari’s en zijn FW43B keurig naar de top tiende loodste. Sainz en Leclerc eindigden de sessie op de elfde en twaalfde plaats.

Beide Ferrari-coureurs erkenden na afloop dat het team niet had verwacht dat Russell zo snel zou zijn en dat als de Engelsman er niet was geweest, in ieder geval Sainz de top-tien had gehaald. “We waren zeker van plan om zondag een start op de zachte band te vermijden”, vertelde Leclerc aan Motorsport.com. “Dus we probeerden we het op de medium en dat lukte niet. Ik ben een beetje teleurgesteld, want het is natuurlijk verrassend om de Williams voor ons te zien vandaag. Het ideale zou zijn geweest om met medium banden door te gaan, maar het werkte niet voor ons.” Overigens stak Leclerc ook de hand in eigen boezem, het had allemaal een fractie sneller gekund. “[Het was] niet de perfecte ronde. Ik denk dat ik het hier en daar natuurlijk wat beter had kunnen doen.”

Sainz erkende dat het team bewust het risico had gelopen om vol voor de mediums te gaan. Starten op de zachte band was geen optie. “Ja, dat wisten we, maar we waren liever P11 op de medium dan P5 op de soft”, zei hij tegen Motorsport.com. “Daar hebben we dan ook voor gekozen.” Het verschil tussen Sainz op P11 en Russell op P10 was marginaal, slechts 0.006 seconde scheidde de twee coureurs. De Spanjaard vindt ook niet dat het probleem volledig bij Ferrari lag en gaf ruiterlijk toe dat Williams z’n zaakjes goed op orde had. “Ik werd vorige week al in de kwalificatie door Russell verslagen. Die Williams is snel, hij lag vorige week achtste [in de GP van Stiermarken]. Dus die Williams heeft het tempo, hij doet het duidelijk erg goed, en ik feliciteer hem.”

Overigens heeft Sainz een mazzeltje. Sebastian Vettel eindigde op P8 in de kwalificatie, maar kreeg na afloop een gridstraf van drie startplekken wegens het hinderen van Fernando Alonso. Dat betekent dat de Duitser terugvalt naar P11 en Sainz een plekje opschuift van P11 naar P10.