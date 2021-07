Startopstelling F1 Grand Prix van Oostenrijk

Na de pole-position in de Formule 1 Grands Prix van Bahrein, Frankrijk en Stiermarken mag Red Bull-coureur Max Verstappen dit seizoen ook de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de eerste plaats starten. Dit keer staat Lando Norris naast hem en wordt de Nederlander in de rug gesteund door zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. Lewis Hamilton werd slechts vierde, terwijl Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas niet verder kwam dan P5.

Er is één wijziging op de startgrid in vergelijking met de uitslag van de kwalificatie van zaterdag. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel liep tegen een gridstraf aan: hij hinderde in de kwalificatie bij het uitkomen van bocht 9 Alpine-coureur Fernando Alonso en moet drie plaatsen naar achteren. Goed nieuws voor George Russell die zich zaterdag op een prima negende plek wist te kwalificeren en een plaatsje opschuift naar P8.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondagmiddag om 15.00 uur.

De volledige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk ziet er als volgt uit:

1 Max Verstappen

(Red Bull)





2

Lando Norris

(McLaren) 3 Sergio Pérez

(Red Bull)



4

Lewis Hamilton

(Mercedes) 5 Valtteri Bottas

(Mercedes)





6

Pierre Gasly

(AlphaTauri) 7 Yuki Tsunoda

(AlphaTauri)



8 George Russell

(Williams) 9 Lance Stroll

(Aston Martin)



10 Carlos Sainz

(Ferrari) 11 Sebastian Vettel

(Aston Martin)



12

Charles Leclerc

(Ferrari) 13 Daniel Ricciardo

(McLaren)



14

Fernando Alonso

(Alpine) 15 Antonio Giovinazzi

(Alfa Romeo)





16

Kimi Räikkönen

(Alfa Romeo) 17 Esteban Ocon

(Alpine)





18

Nicholas Latifi

(Williams) 19 Mick Schumacher

(Haas)





20

Nikita Mazepin

(Haas)