Russell ambitieus na eerste Q3 met Williams: “Minimaal punten halen”

Lance Stroll was de laatste Williams-coureur die zich op een zaterdag wist te plaatsen voor Q3. Dat deed hij tijdens de GP van Italië van 2018, toen hij zich verzekerde van de tiende startplek. Op de Red Bull Ring kreeg hij na bijna drie jaar eindelijk een opvolger en wie anders dan George Russell wist die klus te klaren. Met een sterke ronde op de mediums wist hij zich in Q2 naar de tiende plaats te rijden door 0.006 seconde sneller te gaan dan Carlos Sainz. In Q3 kwam de jonge Brit vervolgens tot de negende tijd, wat hoogstwaarschijnlijk de achtste startplek wordt door de gridstraf van Sebastian Vettel.

Aanvankelijk reed Russell in Q2 op de softs, om in zijn tweede run over te schakelen op mediums. Op de zachtste rubbersamenstelling ging hij echter niet voluit, zodat hij een kans had om zich op de gele mediums te verbeteren. “Ik was eigenlijk niet sneller in die [tweede] ronde. Op de soft hield ik in de laatste twee bochten in, dus we wisten dat het close zou zijn op de zachte band. Op die band hield ik misschien iets in, maar op de mediums heb ik absoluut alles gegeven”, zei Russell na de kwalificatie bij Sky Sports F1. “De ronde zat heel goed in elkaar en was echt leuk. Het gonsde, moet ik eerlijk zeggen. Maar de kwalificatie ligt nu achter ons en we moeten vooruitkijken naar de race. We moeten minimaal voor de punten gaan.”

Vorige week leek Russell lang op weg naar zijn eerste punten in dienst van Williams. Technisch malheur stak daar toen een stokje voor. Voor de tweede krachtmeting op de Red Bull Ring mikt hij opnieuw op een puntenfinish. “We hebben het vandaag geweldig gedaan en starten waarschijnlijk vanaf P8. We zitten op de juiste strategie en hebben de flexibiliteit om een eenstopper of een tweestopper te doen. De jongens op softs zitten echter vast, vermoed ik, of ze krijgen het heel moeilijk in de eerste stint.” Dat biedt Russell hoop op een betere klassering dan P8 in de race. “De AlphaTauri’s staan net voor ons en de Aston Martins net achter ons. Hopelijk geeft mij dat een beetje marge om een voorsprong op te bouwen op de Ferrari’s en om te proberen naar voren te komen. Er is geen enkele reden waarom we dat niet kunnen doen op mediums.”