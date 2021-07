Bottas wil bij eventueel afscheid van Mercedes in F1 blijven

Mercedes kondigde zaterdag aan dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een nieuw tweejarig contract had getekend, waardoor hij tot het einde van het seizoen 2023 bij het team uit Brackley blijft. Wie volgend jaar zijn teamgenoot wordt is nog niet duidelijk: het contract van Valtteri Bottas loopt eind dit jaar af. Verlenging zou een optie zijn, maar in de coulissen staat Mercedes-junior George Russell te trappelen om het stoeltje van Bottas over te nemen. Mercedes heeft aangegeven in de zomer een beslissing te willen nemen.

Bottas noemde het logisch dat Mercedes Hamilton een nieuw contract had aangeboden en wist te melden dat de gesprekken over zijn toekomst binnenkort zullen beginnen. “Ik realiseerde me net dat het al juli is en de zomerstop slechts twee races na nu begint”, zei Bottas. “Dus ik ben er zeker van dat we het binnenkort bespreken, maar niet vandaag of morgen.” De zomerstop in de Formule 1 begint na de komende Grands Prix van Groot-Brittannië (18 juli) en Hongarije (1 augustus) en is traditioneel het moment waarop de teams de tijd nemen om hun coureurs te evalueren en de toekomst te bespreken.

Mocht Mercedes inderdaad voor Russell kiezen en Bottas zijn zitje verliezen, dan lijkt de Fin slechts een beperkt aantal opties te hebben om ergens anders te gaan rijden. Alleen Red Bull, AlphaTauri en Williams lijken op dit moment plaats te hebben voor volgend jaar en de enige echt realistische optie van die drie teams is Williams. De Fin begon zijn F1-carrière bij dat team en een ruil met Russell zou eenvoudig te realiseren zijn.

Bottas wil een terugkeer naar Williams niet bij voorbaat uitsluiten, maar wil eerst van Toto Wolff horen hoe Mercedes de toekomst ziet. “Uiteraard wil ik van het team horen wat het plan is, welke coureur ze in de andere auto willen”, zei Bottas die toegaf graag door te willen gaan in de Formule 1. “Ik heb het gevoel dat ik nog vele, vele jaren in me heb. Ik geniet van racen, ik hou van F1, dus het is zeker not done om de komende jaren naar een andere vorm van sport of autosport te gaan. Als ik niet verder zou gaan bij Mercedes, dan zou ik natuurlijk naar andere opties kijken. Maar het is niet iets waar ik nu over na hoef te denken.”

Terwijl Mercedes volhoudt dat het pas in de zomer een beslissing neemt over de tweede coureur, wordt in de paddock gefluisterd dat de renstal al lang de knoop heeft doorgehakt. De aankondiging dat Russell vanaf volgend seizoen Bottas vervangt, zou slechts een kwestie van tijd zijn. Mogelijk zou het nieuws al tijdens de Britse Grand Prix worden bekendgemaakt. De Fin wist echter van niets. “Ik heb een goed managementteam en zij hebben me nog niets verteld. Ik weet niet of ze [Mercedes] met iemand contact hebben gehad. Ze weten hoe belangrijk het voor ons is om op dit moment het beste te kunnen leveren, als team en voor mij persoonlijk. De tijd zal snel rijp zijn. Ik weet nog niet welke dag, welke week. Maar voor nu richt ik me op morgen [zondag, de race]."