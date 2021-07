Mercedes hakt in de zomer knoop door over teamgenoot Hamilton

Dat Lewis Hamilton zijn handtekening zou gaan zetten onder een nieuw Mercedes-contract was eigenlijk geen geheim meer, maar dat de contractverlenging van de Brit zaterdag al wereldkundig werd gemaakt kwam toch enigszins als een verrassing. Teambaas Toto Wolff liet zaterdag weten dat de inkt nog nauwelijks was opgedroogd toen de nieuwe deal werd aangekondigd.

“We hebben het contract gisteravond uitgeprint en ondertekend. Toen hebben we gezegd dat we het vandaag bekend zouden maken”, vertelt Wolff onder andere aan Motorsport.com. Hoewel het contract gisteravond dus pas ondertekend is, waren Hamilton en Mercedes het wel al een tijdje met elkaar eens over de nieuwe deal: “De belangrijkste pilaren voor het contract waren al een tijdje duidelijk. Het is een zware titelstrijd waar we ons volledig op moeten focussen. Daarom is de aankondiging er al zo vroeg.”

De vroege contractverlenging voor 2022 is een welkome afwisseling voor Mercedes, nadat het contract met Hamilton voor dit jaar pas afgelopen winter werd ondertekend. “Het was tijdens de winter al vrij helder dat we de onderhandelingen voor het nieuwe contract niet zo lang wilden laten duren. Hij kent het team goed, weet wat we doen voor dit jaar en wat de ontwikkelingen voor volgend jaar zijn. Het was ook duidelijk dat het om een verlenging van twee jaar zou gaan, de eerste twee jaren van het nieuwe reglement. Voor ons allebei is dit goed. Hij kent het team van binnen en van buiten en we weten dat zijn ervaring, snelheid en motivatie absoluut spot-on zijn. Daarom was het ook snel duidelijk dat we met elkaar door wilden gaan.”

Op de vraag of de titelstrijd met Max Verstappen een belangrijke motivator was voor Hamilton om bij te tekenen antwoordt Wolff: “Ik denk niet dat het voor hem uitmaakt wie er in de andere auto zit. Het draait puur om het feit dat hij een concurrent heeft, een team, een coureur die hem en ons kan uitdagen. Na zeven succesvolle jaren, jaren waarin Ferrari ons echt tot het uiterste dreef, is dit een nieuwe, totaal andere uitdaging. Dan heb ik het nog niet eens over de reglementswijzigingen voor volgend jaar.”

Voor einde zomer duidelijkheid over tweede stoeltje

De grote vraag is nu wie Hamilton volgend jaar als teamgenoot krijgt bij Mercedes. Wolff maakt er geen geheim van dat de strijd om het tweede stoeltje tussen Valtteri Bottas en George Russell gaat: “Valtteri’s race vorige week was heel erg goed en daar moet hij op bouwen. We weten wat we aan hem hebben, maar kennen wat dat betreft ook min of meer de sterke en zwakke kanten van George.”

“We zullen tijdens de zomer de keuze gaan maken. We gaan eerst praten met George en Valtteri. Hopelijk komen we er dan voor het einde van de zomer uit.”