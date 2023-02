Aston Martin-junior Drugovich vervangt Stroll tijdens F1-test Bahrein

Aston Martin communiceerde maandag dat Lance Stroll bij een fietsongeluk in Spanje verwondingen opgelopen heeft. Over de precieze ernst is niet veel duidelijk, wel weten we dat Stroll niet fit genoeg is om tijdens de driedaagse test in Bahrein te rijden. Aston Martin moest daarom een alternatief plan verzinnen voor de spaarzame tijd die er is om de nieuwe AMR23 aan de tand te voelen.

Aangezien reservecoureur Stoffel Vandoorne vanwege Formule E-activiteiten verhinderd is, heeft Aston Martin besloten om Felipe Drugovich in te zetten. Hij reed vorig jaar al namens het team tijdens de bandentest in Abu Dhabi. Drugovich is aangetrokken als test- en ontwikkelingscoureur en mag zich direct nuttig maken. Hij start donderdagochtend namens Aston als het F1-testwerk in Bahrein begint. ’s Middags neemt oudgediende Fernando Alonso het stuur over.

Aston Martin heeft de verdeling voor de andere dagen nog niet bekendgemaakt.