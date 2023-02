Max Verstappen staat aan de vooravond van alweer zijn negende Formule 1-seizoen. De tweevoudig wereldkampioen werkte al met diverse teambazen, teamgenoten en racete tegen veel verschillende coureurs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur een aardig beeld gekregen van verschillende mensen in de F1-paddock en op het circuit.

Mobil 1 The Grid legde Verstappen de vraag voor wie hij in zijn dream team zou plaatsen. Hij trapt af met de aanstelling van een teambaas en kiest voor een voor de hand liggende chef. "Van de huidige mensen waarvan ik denk dat ze het kunnen om teambaas te zijn, ga ik voor Christian [Horner]", raadt hij zijn eigen teambaas aan. De Brit werkt al sinds de start van Red Bull Racing bij de Oostenrijkers en kende met Sebastian Vettel en Verstappen veel succes.

Verstappen vindt het moeilijk om F1-coureurs aan te wijzen. Toch kiest hij voor twee gasten waarmee hij goed overweg kan: "Het kiezen van coureurs vind ik dan wel weer lastig hoor. Er zijn zoveel sterke coureurs", vervolgt de 25-jarige coureur. "Ik kies allereerst voor iemand met ervaring, dus ik ga voor Fernando [Alonso]. Naast hem zou ik dan een jonge knaap zetten, dus in dit geval ga ik voor Lando [Norris]. Fernando en Lando wordt het dan."

Met twee wereldtitels op zak en 355 Grand Prix-starts achter zijn naam, is Alonso de oudste en meest ervaren coureur op de huidige F1-grid. Komend jaar begint de man uit Oviedo aan zijn twintigste jaar in F1. Norris staat aan de vooravond van zijn vijfde jaar in de koningsklasse. Het is algemeen bekend dat Verstappen en Norris goed met elkaar overweg kunnen en niet alleen in het echt, maar het ook op de virtuele racebaan geregeld tegen elkaar opnemen.