Williams heeft in 2023 met Alexander Albon een ervaren kracht, maar nieuweling Logan Sargeant moet het in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein doen met slechts anderhalve dag achter het stuur van zijn nieuwe wagen. Nadat Sargeant op donderdag de middagsessie voor zijn rekening neemt, zit hij vrijdag de hele dag achter het stuur van de nieuwe FW45. Albon doet vervolgens de laatste dag van de test volledig.

Hoewel de FW45 een evolutie is van de voorganger waarmee Williams op de laatste plek bij de constructeurs bleef steken, stelt technisch topman Dave Robson dat de wintertest ongelofelijk belangrijk blijft voor zijn team en de rijders. “Hoewel de wagens grotendeels een evolutie zijn van waar we in 2022 mee reden, zijn er wat veranderingen van het reglement geweest en hebben we andere banden van Pirelli. Ook hebben verschillende teams van rijders gewisseld waardoor de test onverminderd belangrijk is voor ons.”

Op het circuit van Silverstone deed Williams eerder al een filmdag, in Bahrein moet men daar op voortborduren: “Het doel is om ervoor te zorgen dat de auto, het team en de rijders klaar zijn voor de Grand Prix van Bahrein. Ook verzamelen we data van de FW45 en dat is natuurlijk een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van de wagen.”

Williams kan in Bahrein ook voor het eerst rekenen op James Vowles, de voormalig Mercedes-topman die nu als teambaas aan de slag is gegaan bij de hekkensluiter van F1.