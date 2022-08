Alpine-teambaas Szafnauer: "Ocon kan het F1-team in 2023 leiden"

Aston Martin kondigde vorige week verrassend aan dat Fernando Alonso vanaf 2023 voor de formatie uit Silverstone rijdt. Dit betekent dat Alpine op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot voor Esteban Ocon. In eerste instantie was junior Oscar Piastri de ideale kandidaat, maar die heeft naar verluidt een deal met McLaren en heeft zelf al aangegeven volgend F1-seizoen niet voor het Franse merk te rijden. Alpine blijft ervan overtuigd dat Piastri contractueel aan het team vastzit. Verwacht wordt dat de zaak naar de Contract Recognition Board gaat, die zich over kwestie buigt.

Het management van de renstal overweegt echter al andere coureurs. Op de lijst staat onder andere voormalig Renault-coureur Nico Hülkenberg. Veel andere kandidaten hebben minder ervaring dan Ocon en dat betekent in potentie dat de Fransman in 2023 teamleider kan worden. Otmar Szafnauer stelt dat de Fransman in zijn Force India/Racing Point-periode naast Sergio Perez al zijn waarde heeft bewezen. "Esteban is een groot talent", zegt Szafnauer. "Ik werkte met hem samen bij Force India, in de tijd dat hij ploegmaat van Perez was. Hij was net zo snel als Sergio en racete fel tegen hem. Soms kwamen ze elkaar tegen op de baan. We zien nu waar Sergio toe in staat is."

Sinds 2021 is Ocon teamgenoot van Alonso. De Spaanse coureur staat bekend om zijn fenomenale racetalent. "Hij heeft de skills om snel een goede rondetijd uit de auto te halen", vervolgt de chef van de renstal. "Hij heeft drie of vier rondjes nodig en zit dan op 99 of 99,9 procent. Die 0,01 procent komt dan een aantal ronden later. Esteban heeft iets meer tijd nodig om dat te doen. Maar op zaterdag en zondag staat hij er vervolgens wel. Hij moet alleen nog leren om de boel snel onder de knie te krijgen, maar daar werken we aan. Kan hij het team leiden? Hij wordt beter en beter. Inmiddels heeft hij ook een zege in de tas. Daarnaast heeft hij dit seizoen al flink wat punten gescoord. Hij leert nog genoeg voordat we bij het volgende seizoen zijn."