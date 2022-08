Aston Martin: "We zijn ten onrechte beschuldigd van kopiëren"

Het Formule 1-seizoen 2022 stond en staat in het teken van een nieuw technisch reglement. Het was dan ook een groot vraagteken welke wegen de teams met hun ontwerp waren ingeslagen. Nog voor de start van het jaar vreesde men dat de auto's op elkaar zouden lijken, maar die vrees bleek onterecht. Teams kwamen met verschillende ideeën en concepten. Voorlopig zijn de concepten van Ferrari en Red Bull Racing de besten gebleken. Aston Martin sloeg met de AMR22 de plank flink mis, maar kwam tijdens de Grand Prix van Spanje met een hevig aangepaste auto op de proppen. Meteen werd duidelijk dat deze veel overeenkomsten vertoonde met de RB18 van Red Bull en kreeg de wagen 'groene Red Bull' als bijnaam. Aston Martin ontkende naar Red Bull gekeken te hebben en liet weten dat het al voor de start van het seizoen met dit concept speelde. Inmiddels is de heisa verstomd, helemaal omdat het F1-team niet echt opschoof in de pikorde. Volgens teambaas Mike Krack werken de updates wel.

"Elk team is met updates gekomen. Dat was bij ons niet anders. Wij zijn in het eerste gedeelte van het seizoen met een paar significante upgrades gekomen, maar alles is relatief. Er werd door mensen gezegd dat onze updates niet werkten, omdat we niet in de pikorde stegen... maar de upgrades werken wel. Het was alleen niet genoeg om anderen bij te halen", zegt Aston Martin-teambaas in een mid-season review op de website van het team. Hij vindt het niet eerlijk dat dergelijke uitspraken zijn gedaan. "Het doet geen recht aan de hoeveelheid werk die in de fabriek en op het circuit is verzet om ze op de auto te krijgen. Mensen realiseren zich niet hoeveel moeite er in het ontwerp en de productie van deze onderdelen is gaan zitten en hoe intens dit is."

De teambaas vindt de eerder ontvangen opmerkingen naar aanleiding van de grote update dan ook niet terecht. Helemaal omdat het F1-team op de Hungaroring met een achtervleugel kwam, waar ook de leidende teams met een schuin oog naar keken. "We zijn er in dit seizoen ten onrechte van beschuldigd dat we dingen kopiëren. De nieuwe achtervleugel in Hongarije onderstreepte ons vermogen om te innoveren en een voorsprong te nemen op de concurrentie door met ideeën te komen die onze rivalen niet hebben", vervolgt Krack. "Veel mensen denken dat het eenvoudig is om een nieuwe vleugel te ontwerpen, te produceren en op de auto te zetten. Maar als je kijkt naar de vleugel, of andere upgrades, en de manier waarop ze zijn ontworpen, geoptimaliseerd en geproduceerd, dan is het een soort kunst. Bovendien kun je er niet zomaar één bouwen. Je moet er drie of vier hebben, zodat er genoeg zijn voor beide wagens en en er genoeg reserveonderdelen zijn."

Ondanks dat het team de AMR22 nog doorontwikkelt, bevestigt Krack dat de focus ook al een tijd op auto van 2023 ligt. "Een kleine groep werkt nog aan de huidige auto, maar onze focus ligt in principe al op de AMR23. Die auto moet meteen presteren. Een nieuw seizoen en een nieuwe auto geven de grootste kansen om voor de concurrentie te komen."