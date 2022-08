Hoe Honda F1 de kans liet liggen om Vettel vast te leggen

Otmar Szafnauer, momenteel veel in het nieuws als teambaas van Alpine F1, was eerder in zijn loopbaan actief als director of strategy and business planning bij het Formule 1-project van Honda. Hij onthult dat het Japanse merk jaren geleden twee weken de tijd had om Sebastian Vettel vast te leggen. Uiteindelijk kwam die deal niet tot stand. De twee hebben desondanks altijd een goede band gehad, wat in 2021 resulteerde in een samenwerking bij Aston Martin. Eind dit seizoen hangt de viervoudig kampioen zijn helm aan de wilgen.

Gevraagd naar zijn beste verhaal over Vettel, onthult Szafnauer dat er een moment was waarop hij de hoop had de Red Bull- en BMW-protegé weg te kunnen kapen. “Seb kwam naar me toe en zei: ‘ik heb een window van twee weken’. Hij was nog jong, een jaar of negentien denk ik. ‘Ik heb een window van twee weken waarin ik niet onder contract sta bij Red Bull en BMW. Dus heb je interesse om me vast te leggen?’. In die tijd was hij nog vrij onbekend. Ik wist al wel dat dat joch heel erg goed was. Ik ging dus naar Gil [de Ferran, toenmalig sportief directeur bij het Honda F1 Team] en zei: ‘We hebben twee weken om Seb Vettel vast te leggen’. Hij zei: ‘Maak je niet druk, ik heb hem op mijn radar’. ‘Wat bedoel je, je hebt hem op je radar? We hebben twee weken!’. Enfin, uiteindelijk legden we hem niet vast.”

Vettel maakte vervolgens in de Grand Prix van Amerika in 2007 zijn F1-racedebuut voor BMW als vervanger van de geblesseerde Robert Kubica. Later dat jaar stapte hij over naar Toro Rosso. Dat was het begin van zijn zeer succesvolle loopbaan, wat leidde tot zijn eerste zege in Monza 2008 en de eerste wereldtitel met Red Bull in 2010.

Szafnauer verliet halfweg 2008 Honda, wat later het laatste jaar van het Japanse fabrieksteam bleek te zijn. Brawn GP nam de inboedel over en won in 2009 beide wereldtitels, om vervolgens te worden omgedoopt tot het zeer succesvolle fabrieksteam van Mercedes. In dat geval had Vettel zomaar een team kunnen vormen met zijn grote vriend Michael Schumacher, die in 2010 bij het merk met de ster terugkeerde in de Formule 1.

Nog een leuke anekdote

Szafnauer en Vettel spraken halfweg 2020 over een overstap naar het toenmalige Racing Point, toen duidelijk werd dat de Duitser aan de kant werd gezet door Ferrari. De Duitser nam zelfgebakken brood mee, zegt de teambaas: “Tijdens covid vond hij het prettiger om niet in een hotel af te spreken waar hij besmet zou kunnen worden. Hij kwam dus naar ons huis in Engeland. Iedereen testte hier elke dag, dus iedereen wist dat we covid-vrij waren. En telkens als hij kwam, nam hij zelfgebakken brood mee wat hij in Zwitserland had gemaakt. Mijn kinderen waren er dol op. Dat is toch briljant, wie doet zoiets?”