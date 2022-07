Alfa Romeo: "Op papier wordt Silverstone een uitdaging"

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu deden uitstekende zaken op het Circuit Gilles Villeneuve. Het duo van Alfa Romeo bracht uiteindelijk een dubbele puntenfinish naar Hinwil, terwijl de Chinese coureur na de race op een nog betere plek werd getrakteerd. Door een tijdstraf van Fernando Alonso schoof Zhou op naar de achtste positie. Het resultaat was welkom nadat technisch malheur Zhou punten ontnam in Baku. Op het circuit van Silverstone wil hij zijn goede vorm doorzetten. De baan in Groot-Brittannië is geen onbekende plek voor de Alfa Romeo-coureur. In de Formule 2 haalde hij er drie keer het podium.

"Het resultaat in Canada gaf mij echt een boost, helemaal nadat ik de races daarvoor mijn waarde niet kon tonen", zegt de enige Formule 1-debutant van 2022. "Het was mijn beste resultaat tot dusver en ik wil daar op verder bouwen. Silverstone gaat iets speciaals worden. Ik wil er al tijden met een F1-auto rijden. Ik bewaar ook fijne herinneringen aan deze plek. Ik heb hier drie keer het F2-podium gehaald, met onder meer een overwinning in de hoofdrace vorig jaar. Ik voeg daar dolgraag wat aan toe. Ik denk dat we opnieuw voor een mooi resultaat kunnen gaan, maar we moeten op onze hoede blijven."

Valtteri Bottas kent het circuit van Silverstone door en door. Met Williams en Mercedes eindigde de Fin diverse keren op het ereschavot. "Silverstone behoeft in principe geen introductie", trapt Bottas af. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we kunnen voortborduren op Montreal. Het is belangrijk dat we de auto op de juiste manier afstellen naar de karakteristieken van de baan. De baan beschikt ook over veel snelle bochten, waarbij je eenvoudig tijd wint of verliest. Als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan we een leuk weekend tegemoet." Alfa Romeo moet echter waakzaam blijven, roept teambaas Frederic Vasseur. De Fransman is zich er goed van bewust dat de strijd in het middenveld onverminderd doorgaat in Groot-Brittannië. "Dus het gaat hem in de kleine details zitten", zegt Vasseur. "Op papier wordt Silverstone een uitdaging, maar voorlopig zijn we op elke baan competitief geweest. Er is dus geen enkele reden waarom dat hier niet zou kunnen."