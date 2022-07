Verstappen ziet uitdaging in Silverstone: "Geen eenvoudige klus"

Na het korte bezoek aan Canada keert de Formule 1 terug naar Europa voor de laatste vier races voor de zomerstop. De eerste van vier krachtmetingen vindt dit weekend plaats in Silverstone, waar sinds jaar en dag de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden wordt. Het 5,8 kilometer lange circuit is een van de snelste op de F1-kalender, niet in de laatste plaats door het grote aantal snelle bochten. Dat zorgt er meteen ook voor dat de bandenslijtage een belangrijke rol gaat spelen tijdens de race op zondag. Volgens Max Verstappen zijn er echter nog meer uitdagingen voor hem en Red Bull Racing om een goed weekend tegemoet te gaan.

"Ik kijk ernaar uit om terug te keren op Silverstone, wat een echte klassieke en historische race op de kalender is. Er zijn zoveel geweldige fans daar en het is heel prettig om te weten dat we op een steenworp afstand van het team op de fabriek in Milton Keynes zijn. Het is ook goed om terug te keren op een traditioneel circuit na behoorlijk wat stratencircuits", vertelt Verstappen. "Hoe we dit weekend presteren, hangt af van of we een goede balans vinden. Ook hebben we een goede bandenstrategie nodig, want de degradatie gaat hoog zijn. Er zijn dus voldoende dingen die we dit weekend goed moeten doen, het wordt geen eenvoudige klus."

Na de eerste negen races van het F1-seizoen 2022 staat regerend wereldkampioen Verstappen fier aan de leiding in het WK. De voorsprong op zijn naaste achtervolger, teamgenoot Sergio Perez, bedraagt alweer 46 punten. Dat is deels te danken aan de uitvalbeurt van de Mexicaan tijdens de Canadese GP, waar hij vroeg in de race de eerste virtual safety car veroorzaakte. Ook de vrije trainingen en de kwalificatie verliepen al niet zoals gewenst voor Perez, die concludeert dat hij zich in Montreal voor het eerst dit jaar niet helemaal op zijn gemak voelde in de auto.

"Het is altijd zwaar om een vrij weekend te hebben na een moeilijke race, zoals ik had in Canada. Ik kom dus naar Silverstone met een groot verlangen om iets recht te zetten", zegt Perez. "Als team zijn we bezig met een ongelofelijke reeks en ik ben hier om aan die resultaten te blijven bijdragen door op mijn best te presteren en het maximale uit de auto te halen. Montreal was de eerste keer dat ik het gevoel had dat het niet helemaal klopte voor mij in de RB18. Dit weekend draait om het terugvinden van dat goede gevoel en om terug te keren op het podium. Ik heb hard gewerkt met mijn team en we weten waaraan we moeten werken. We zijn dus klaar voor een goed weekend!"