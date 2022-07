Vrouwen in de Formule 1? Chadwick vraagt zich af dat mogelijk is

Jamie Chadwick rijdt momenteel in de W Series en gaat daar fier aan de leiding. Met 75 punten en drie zeges dit jaar lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De Brits-Indiase dame domineert de klasse, maar weet dat de Formule 1 niet zo eenvoudig te halen is. Toch is en blijft de koningsklasse wel haar doel. "Ik heb alleen geen idee of dat mogelijk is", zegt ze tegen The Guardian. "Je moet eerst langs een aantal opstapklassen om in F1 te komen, zoals de Formule 3 en Formule 2. Deze series zijn alleen al extreem fysiek. De Formule 1 is dat nog meer en ik weet niet of vrouwen daar wel toe in staat zijn. Veel vrouwen die succesvol waren in de karts worstelen op vijftien- of zestienjarige leeftijd ook met een auto die geen stuurbekrachtiging heeft en vrij zwaar is."

De laatste dame die een F1-auto bestuurde tijdens een Grand Prix-weekend was Susie Wolff. Zij was in het verleden ontwikkelingscoureur bij Williams - eenzelfde functie bekleedt Chadwick nu - en nam diverse vrije trainingen voor haar rekening. Uiteindelijk haalde Wolff de start van een F1-race niet en blijft Lella Lombardi de laatste dame die ooit deelnam aan een officiële Grand Prix. Chadwick hoopt dat zij de volgende kan zijn. "We willen graag dat vrouwen het redden. Ik ben maar al te graag het proefkonijn en zal mijn uiterste best doen om te ontdekken wat ervoor nodig is om in de Formule 1 te komen. Maar we weten het niet. Er is in de afgelopen tijd geen vrouw die het gered heeft. Ik probeer te achterhalen of dat te maken heeft met de fysieke kant. Als het fysiek mogelijk is om het vrouwen te laten opnemen tegen mannen, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Maar stel dat het fysiek toch te zwaar is voor vrouwen, dan moeten we begrijpen hoe dat komt."

Wijzigingen benodigd

Volgens de 24-jarige Chadwick is het wel noodzakelijk dat er een aantal wijzigingen wordt gedaan, dit om dames in de autosport te helpen. "Ik denk niet dat je na hard trainen in de sportschool zomaar in de auto kan springen. Hoewel onze sport ongelofelijk geavanceerd is, wordt de fysieke kant vaak niet goed begrepen. In de Formule 2 en Formule 3 zijn de stuurtjes identiek en hebben ze een dikke greep. Kunnen we dit dunner maken? Vrouwenhanden zijn niet per se heel groot. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen beperkingen zijn aan hoe dicht de pedalen op elkaar staan, waardoor je de juiste hefboomwerking krijgt? En sommige cockpits zijn echt smal. Vrouwen met bredere heupen passen daar niet comfortabel in. Veel van deze zaken worden om voor de hand liggende redenen over het hoofd gezien." Chadwick hoopt dat in de komende drie of vier jaar een vrouw de Formule 1 bereikt. "Er is veel talent dat jonger is dan ik dat veel succes kan hebben. Maar er zijn ook zaken in de sport die een limiterende factor zijn. We moeten dit onderzoeken en aanpassen, zelfs al is dat voor de generatie na mij. Dit is echt belangrijk", besluit de coureur.