Albon: Red Bull beter dan vorige week, maar ben zelf nog zoekende

Verstappen klaagde vorige week meermaals over de balans in zijn RB16 en liet afgelopen vrijdag juist weten dat de bolide na enkele aanpassingen 'compleet anders en veel beter aanvoelt'. Albon is eveneens van mening dat Red Bull een stap heeft gezet, al is hij iets minder positief dan Verstappen. Dat komt vooral doordat hij persoonlijk nog niet het maximale uit de auto kan halen. "Dit weekend vind ik het persoonlijk wat lastiger dan vorig weekend, ik weet alleen niet precies hoe dat komt", aldus de Britse Thai in een online mediasessie met Motorsport.com.

"Ik denk wel dat ons pakket dit weekend een stuk beter is dan vorige week, maar ik worstel persoonlijk nog een beetje om het maximale eruit te halen", vervolgt Albon zijn uitleg. "De regen legt die zwakke punten nog net iets meer bloot. Vooral aan de achterkant van de auto zitten we soms echt op de limiet." Dat blijkt onder meer uit enkele momentjes van beide coureurs, te beginnen met een uitstapje door het grind in de vrijdagse trainingen. "Ik kan dat niet echt verklaren, maar denk aan de andere kant dat een auto die op de limiet van het mogelijke zit doorgaans wel vrij snel is."

Albon en Verstappen rijden dit weekend trouwens allebei met de 'oude' voorvleugel, terwijl de Nederlander vorig week nog met een doorontwikkelde versie voor de dag kwam. "Maar wij denken dat deze oude voorvleugel net iets beter bij dit circuit past. De oude voorvleugel lijkt iets sterker en is daardoor geschikter voor dit weekend." Met die oude voorvleugel en het gekozen totaalpakket had Albon naar eigen zeggen op de derde startplek moeten staan. Een persoonlijk foutje besloot echter anders. "Tijdens de laatste run in Q3 remde ik iets later dan normaal in bocht vier. Normaliter had ik die marge wel, maar nu werd ik verrast door een riviertje met stilstaand water. Daardoor ging ik wijd en ik liep ik de derde startplek mis. Gewoon mijn eigen fout, zonde."

Mede daardoor moet Albon de Grand Prix van Stiermarken als zesde aanvangen, vier posities achter zijn teamgenoot. Er is dus ruimte voor verbetering, maar extra druk om te presteren voelt hij door allerlei geruchten over Sebastian Vettel niet. "Nee, niet echt. Ik moet gewoon zelf zo goed mogelijk presteren. Alle externe zaken hebben geen invloed op mij, het ligt namelijk volledig in mijn handen. Ik moet zelf leveren en dat betekent dat er op zich geen extra druk bij komt kijken."