Achtergrond: Kan Vettel terugkeren bij Red Bull? 'Breng hem thuis'

Dat Vettel worstelt in het scharlakenrood van Ferrari mag inmiddels geen verrassing meer heten. Dat de liefde voor het merk uit Maranello wat bekoeld is geraakt evenmin. Sterker nog: dat is eigenlijk een understatement, zeker na de bijzondere wijze waarop Vettel aan de kant is geschoven. Dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden verlengd, staat buiten kijf. Maar het gaat vooral om de wijze waarop. En die is ietwat respectloos te noemen. Tijdens de wintermaanden kreeg Vettel nog geregeld te horen dat hij de eerste man zou zijn en zou blijven, maar tijdens de coronacrisis volgde ineens een telefoontje van Mattia Binotto met een compleet ander bericht: het boek kan dicht, u kunt vertrekken.

Vettel bleef keurig stil in coronatijd en meed de publiciteit, maar doorbrak het stilzwijgen alsnog in Spielberg. Hij prikte daar in één klap het gepolijste verhaal van Ferrari - 'we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan' - door en liet weten dat er helemaal geen aanbod op tafel heeft gelegen. De viervoudig wereldkampioen is simpelweg de deur gewezen, zonder pardon. Dit toont ook meteen aan dat Vettel er niet zelf de brui aan heeft gegeven en allerminst F1-moe of futloos is. Sterker nog: als het aan de hoofdrolspeler ligt, is hij nog niet klaar in de koningsklasse. Of zoals hij maandagavond tijdens het Red Bull-programma Sport und Talk im Hangar-7 op Servus TV verkondigde: "Het financiële aspect speelt voor mij geen enkele rol. Ik ben nog altijd gemotiveerd en de autosport is nog steeds mijn leven, dat is ook nooit anders geweest. Ik wil het eigenlijk nog niet missen en onder de juiste omstandigheden voel ik me nog steeds thuis in een F1-auto."

De vermeende wens van Mateschitz: Vettel weer thuis

De lach om zijn gezicht leek even veelzeggend als de uitgesproken woorden. En ook die waren interessant. Ze gaven allereerst aan dat Vettel nog verder wil, maar waar dan? Willen is één, maar het moet ook kunnen. Mercedes gaat vol voor de huidige coureurs (weet Vettel uit eigen informatie), het Renault-zitje is vergeven en het tot Aston Martin omgebouwde Racing Point lijkt onwaarschijnlijk. Oude liefde Red Bull dan maar? Nou, Helmut Marko heeft toch aangegeven dat het voor zijn formatie onhaalbaar is om Vettel te halen? "Wij hebben Max Verstappen al en kunnen ons geen twee sterren veroorloven", aldus de Oostenrijker in mei tegenover Motorsport.com. Financieel zou het niet haalbaar zijn, maar wacht eens even: zei Vettel daarnet niet iets heel anders, dat geld geen enkele rol speelt? Het argument dat de deur naar Red Bull zou dichtgooien, kan daarmee ineens van tafel. Geld hoeft het probleem niet te zijn. Wie Vettel een beetje kent, beaamt dat en weet dat geld daadwerkelijk niet het belangrijkste is. Zeker niet in dit geval, niet in deze fase van zijn carrière. Vettel is nog altijd eerzuchtig en wil de Formule 1 op een betere manier verlaten dan door Ferrari bij het grof vuil te worden gezet.

Dat laatste is ook de wens van Mateschitz, een waardig afscheid voor Vettel. Ingewijden zeggen dat de Red Bull-oprichter twee cruciale eigenschappen heeft: loyaliteit en een goed geheugen. Deze dingen bij elkaar maken dat hij Vettel nog immer als belangrijk lid van de Red Bull-familie ziet. Die onmogelijke Toro Rosso-zege op Monza en de emotionele wereldtitel van 2010, hij is het nog niet vergeten. Het is zelfs één van de redenen dat Mateschitz Vettel nu onderdak wil bieden. Het zou een diep gekoesterde wens zijn. Eentje die hij zou hebben uitgesproken tegen Marko, zo meldt een doorgaans betrouwbare bron aan Motorsport.com: 'Bring Vettel zuhause'. Oftewel haal Vettel terug naar Red Bull. Naast het menselijke aspect past Mateschitz dit ook goed vanuit marketingoogpunt. Zo heeft zijn 'Servus TV' net de F1-televisierechten voor Oostenrijk verworven. Een dreamteam Verstappen-Vettel zou daarvoor perfect zijn: het entertainmentgehalte is enorm, evenals de uitstraling. Ook voor de GP van Oostenrijk is het in potentie een extra levensader, naast alle Nederlandse fans. Nu de Duitse supporters geen race meer in Hockenheim hebben, kan dat voor Spielberg juist kansen bieden.

De obstakels: Wat staat een terugkeer allemaal in de weg?

De wens is er maar daarmee zijn we er nog niet, nog lang niet zelfs. Want het is niet gezegd dat de overstap er daadwerkelijk komt en dat daarmee de wens van Mateschitz in vervulling gaat. Daarvoor moeten we eerst nog enkele obstakels benoemen. Geld hoort daar zoals aangegeven niet meer bij, maar er zijn wel andere plooien om glad te strijken. Dit hangt voor een groot deel met één persoon samen: Alexander Albon. De Britse Thai zit momenteel naast Verstappen als teamgenoot en weet zich gedekt door de zeer invloedrijke en Thaise mede-eigenaren van Red Bull: de familie Yoovidhya. Zij bezitten formeel 51 procent van de aandelen en hebben een behoorlijke vinger in de pap (al is en blijft Mateschitz in werkelijkheid wel de grote man). Hoe dan ook: Albon rücksichtslos aan de kant schuiven of degraderen, is alleen door dit zakelijke aspect al volstrekt onmogelijk en ook onwenselijk voor het miljoenenconcern Red Bull.

Om dat wel te kunnen doen, moet er eerst een sportieve aanleiding zijn. Die aanleiding kan alleen maar worden gevonden als Albon zich niet voldoende doorontwikkeld of niet naar behoren presteert. Bij Marko gaan de verwachtingen daarvoor trouwens veel verder dan pakweg het optreden van afgelopen weekend in Oostenrijk. Ja Albon had die race best kunnen winnen, maar enkel en alleen dankzij een sublieme strategie. Qua pure snelheid geeft Albon naar de smaak van Marko nog altijd teveel toe op Verstappen. Hij wil 'kampioensmateriaal' in zijn team en Albon is dat qua pure snelheid nog niet. Dat zal moeten veranderen, een gegeven waar de heren Pierre Gasly en Daniil Kvyat over mee kunnen praten. Die laatste naam speelt trouwens ook nog een rol in dit verhaal. Mochten de plooien wel worden gladgestreken en mocht een Vettel-rentree haalbaar blijken, dan wordt hij naar verluidt andermaal het kind van de rekening. In dat geval degradeert Albon naar AlphaTauri en mag Kvyat vertrekken. Alweer. In dat geval zou Verstappen natuurlijk een viervoudig wereldkampioen naast zich krijgen, maar de Limburger ligt niet wakker van een tweede kapitein op het schip. "Of dat kan werken? Nou ja, ik heb dat natuurlijk ook met Daniel [Ricciardo] gehad en dat werkte op zich prima. Maar uiteindelijk ga ik er niet over."

Een tweede variabele is natuurlijk het omgekeerde: of Vettel het aandurft? Je kunt je immers afvragen of Vettel wel tegen Verstappen wil opboksen als teamgenoot? Hij belandt daarmee eigenlijk van de regen in de drup. Van strijden met Leclerc als jonge teamleider tot exact hetzelfde scenario bij Red Bull, maar dan met Verstappen. Alleen moet men dit omdraaien: een roemlozer afscheid dan de huidige nachtkaars bij Ferrari bestaat niet, Vettel heeft niets meer te verliezen. Daar komt bij dat de omgeving voor gevoelsmens Vettel zeer belangrijk is. In dat opzicht voelt Red Bull als een warm bad. Ook dat bracht hij maandagavond ter sprake: "Ik moet iets vinden dat bij me goed past, waar ik nog plezier aan beleef. Dat is heel belangrijk, de omgeving moet kloppen." Dat is bij het merk van de rode stier het geval. In dat opzicht is Vettels eerste daad na het slechte telefoontje van Ferrari veelzeggend. "Ik heb meteen Helmut Marko gebeld. Niet om te vragen of hij plekje heeft hoor, maar gewoon omdat ik al jaren zeer goed met hem overweg kan. Ik heb de hele situatie geschetst en hem om advies gevraagd, hij heeft het hart altijd op de tong en dat helpt. Wat er uit al die gesprekken komt, moet nog blijken." Blijken moet dat inderdaad nog, maar duidelijk is wel dat Vettels woorden goed zijn aangekomen bij Mateschitz: de wens voor een rentree is er, ook bij het opperhoofd. Nu de uitvoering nog en die is lastiger.

Met medewerking van Christian Nimmervoll