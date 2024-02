Opnieuw ernstige beschuldigingen geuit tegen Christian Horner

Donderdag leek de wereld van Christian Horner weer even op orde. De teambaas van Red Bull Racing verscheen tijdens de lancering van de Red Bull RB20, voor het eerst sinds de beschuldigingen aan zijn adres in het openbaar. Even ging het weer over auto's en Formule 1.

De komst van Horner was toch nog enigszins verrassend. In aanloop naar het evenement gingen er geruchten dat hij al niet langer teambaas zou zijn tijdens de presentatie. De Telegraaf, dat op 5 februari voor het eerst over de zaak publiceerde, kwam een dag na de presentatie van de RB20, met een nieuwe publicatie. Die onderbouwt de beschuldigingen tegen Horner.

Krant gaat voor het eerst dieper in op beschuldigingen

De ochtendkrant schrijft onder meer dat Horner zou hebben geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. Horner zou op 2 februari voor het eerst door de krant zijn geconfronteerd met de aantijgingen om hem de gelegenheid te geven hierop te reageren. Binnen 24 uur na dit contact zou de medewerker een aanbod van 650.000 Britse pond (omgerekend 760.000 euro) hebben ontvangen van de advocaat van Horner om de zaak in der minne te schikken. Zwijggeld, vermoedelijk.

Daarnaast wordt in de krant voor het eerst gespecificeerd waar de beschuldigingen over gaan. Horner zou de werknemer onder andere "regelmatig en gedurende een aanzienlijke periode" ongepaste berichten hebben gestuurd. De werknemer (naam bekend bij de redactie) zou deze berichten hebben gedocumenteerd en eind 2023 melding hebben gemaakt aan de compliance afdeling Red Bull op het hoofdkantoor in Oostenrijk. Het bedrijf gaf daarop een onafhankelijke jurist opdracht een onderzoek in te stellen. Dit is sinds 5 januari openbaar dankzij een verklaring van Red Bull over de zaak.

Horner overweegt geen vrijwillig ontslag

Uit onderzoek van de Duitse website Motorsport-Total.com blijkt dat Horner in die periode de kans kreeg om zonder gezichtsverlies onder de zaak uit te komen. De plannen daarvoor lagen al klaar: Horner zou uit vrije wil aftreden als teambaas. De officiële reden zou bijvoorbeeld gezondheidsproblemen kunnen zijn. Overigens is dit een verhaal dat wordt betwist door bronnen dicht bij Horner, een dergelijk aanbod voor een vrijwillig ontslag zou er nooit zijn geweest.

Horner, die er blijkbaar van overtuigd was dat hij in zijn recht stond, ging niet op dit aanbod in. Op 9 februari werd hij vervolgens, volgens Engelse media ruim acht uur lang, ondervraagd door de onderzoeksadvocaat. Tijdens dit verhoor werd hij geconfronteerd met een dossier dat was samengesteld op basis van de beschuldigingen van de werknemer.

Hoe waterdicht is het verhaal van De Telegraaf?

De Telegraaf heeft inmiddels kennis genomen van de inhoud van het dossier en schrijft in haar jongste publicatie van vrijdag voor het eerst specifiek over de aard van de aantijgingen. Dat is opmerkelijk, want als die aantijgingen niet waar zijn, zou de uitgever zich juridisch kwetsbaar opstellen. Dat de krant het verhaal zonder juridisch advies heeft gepubliceerd, is in de professionele mediabranche dan ook moeilijk voor te stellen.

Maar volgens informatie van Motorsport-Total.com heeft Horner inmiddels juridische stappen ondernomen tegen de publicatie en zoals altijd geldt ook in deze zaak dat het vermoeden van onschuld blijft bestaan. Horner gaf op donderdag nog een interview aan de Engelse betaalzender Sky Sports waarin hij zei: "Ik ontken alle beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Maar natuurlijk werk ik mee aan het onderzoek, dat hopelijk in de nabije toekomst zal worden afgerond."

Horner wil niets weten van een machtsstrijd achter de schermen bij Red Bull, zoals onlangs werd gesuggereerd door voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone: "Nee, dat klopt niet." En er zijn "absoluut geen" meningsverschillen tussen hem en de familie Verstappen: "Ik was een paar dagen geleden met Jos en Max op Silverstone. Max is volledig gefocust op zijn werk en hij is erg behulpzaam."

Goed geïnformeerde bronnen houden echter voet bij stuk: de relatie tussen Horner en Jos Verstappen zou zijn stukgelopen. Het feit dat het nieuwe verhaal uitgerekend in een Nederlandse krant is verschenen, is veelzeggend.

Betrokkenen willen geen extra uitspraken doen

Red Bull Racing geeft officieel geen commentaar op het gepubliceerde verhaal. Jos Verstappen is vrijdagmiddag door Motorsport-Total.com benaderd, maar ook hij wil geen commentaar geven op de zaak. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zijn mobiele telefoon uitgezet. Het standpunt van Red Bull is duidelijk: zolang het onderzoek niet is afgerond, valt er niets te zeggen.

Ondertussen heeft Ford, vanaf 2026 de motorpartner van Red Bull, zich wel uitgesproken. Hoofd Motorsport Mark Rushbrook zei tegen persbureau Associated Press: "Als familiebedrijf en als bedrijf dat zichzelf houdt aan zeer hoge gedragsnormen en integriteit, verwachten we hetzelfde van onze partners."

"We hebben de indruk dat Red Bull de situatie heel serieus neemt, en dat is ons ook verteld. En natuurlijk zijn ze ook bezorgd over hun merk. Daarom hebben ze een onafhankelijk onderzoek ingesteld en totdat we weten wat de uitkomst daarvan zal zijn, is het te vroeg voor ons om commentaar te geven."

Het Formule 1-seizoen 2024, waarin Red Bull Racing als titelverdediger van start gaat, begint op 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. De officiële wintertests vinden volgende week plaats in Bahrein, van 21 tot 23 februari. Het blijft onduidelijk of Horner nog steeds teambaas zal zijn, totdat de definitieve resultaten van het onderzoek bekend zijn.