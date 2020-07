Preview GP van Stiermarken: Slaat Verstappen terug na valse start?

Formule 1-fans moesten vier maanden langer dan gepland wachten op de opening van het 71ste wereldkampioenschap. Maar het wachten werd beloond, meer dan dat zelfs. De Formule 1 keerde terug met een ware 'blockbuster'. Toeschouwers op de tribunes ontbraken, maar zij die thuis voor de buis zaten kwamen ogen en oren tekort. De Red Bull Ring heeft in de voorbije jaren immer vermakelijke wedstrijden opgeleverd en de eerste krachtmeting van 2020 stelde absoluut niet teleur. Dit weekend volgt de reprise, in de theaterwereld zou men zeggen 'de voorstelling is wegens succes verlengd'. In het geval van de Formule 1 is die verlenging door COVID-19 pure noodzaak, maar dat maakt het verwachtingspatroon er niet minder om.

1. Wisselvallig weer en nieuwe banden: Nieuwe verrassing in de lucht?

Zeker niet als de weergoden een handje meehelpen. En dat brengt ons bij het eerste aspect om naar uit te kijken: wisselvallige weersomstandigheden. Volgens de meeste recente voorspellingen kunnen de heren coureurs zaterdag wat hemelwater verwachten. De kwalificatie kan zodoende wel eens in natte omstandigheden worden afgewerkt. Het zou voor de F1-eigenaren van Liberty Media een godsgeschenk zijn. De voormannen wilde in eerste instantie een 'reversed grid-race' op zaterdag, maar zagen Mercedes daar een stokje voor steken. Nou zal een natte kwalificatie niet meteen een 'reversed grid' opleveren, maar het kan wel bijdragen aan de onvoorspelbaarheid. Des te meer omdat Mercedes er qua pure snelheid met kop en schouders bovenuit lijkt te steken. Bij een droge kwalificatie lijkt de eerste startrij al vergeven, maar regen is nog altijd de allergrootste 'leveler' in de racerij. Daarnaast moeten teams dit weekend werken met een andere bandenkeuze van Pirelli. Dit klinkt als een marginale ingreep, maar ook hiervoor geldt: regen op vrijdag en zaterdag kan de zaak ineens veel interessanter maken. Formaties gaan dan met aanmerkelijk minder data de zondagse race in, hetgeen een tactische verrassing of juist een zeperd in de hand kan werken.

2. Red Bull jaagt op revanche na valse start: Nieuwe nulscore is desastreus

In deze tombola zullen vele ogen gericht zijn op Max Verstappen. Zijn broodheer Red Bull viel als één van de allergrootste verliezers van de seizoensopener te bestempelen. Op het eigen circuit - waar in de voorbije jaren louter succes werd gevierd - ging het faliekant mis. Al het optimisme over upgrades en een doorontwikkelde Honda-motor was daarmee om zeep. De GP van Oostenrijk was vooral een 'reality check', een hele kostbare bovendien. In een korter F1-seizoen komt een DNF nog veel harder aan dan anders. Om de titelambities levend te houden, móét Red Bull dit weekend scoren. Een nieuwe nulscore is fataal, zeker door de kracht van de zwartgemaakte Zilverpijlen. Of Verstappen onder normale omstandigheden de zege kan pakken, valt door diezelfde kracht van Mercedes te bezien maar een podium moet zonder meer haalbaar zijn. Een podiumplek is ook pure noodzaak na de sof van vorige week: de druk staat vol op de ketel voor Verstappen en co. Nu al.

3. Kan het kreupele paard weer steigeren? Ferrari neemt vervroegd upgrades mee

De blik van Red Bull zal vooral op Mercedes gericht zijn, maar wat kan het derde topteam uitrichten: Ferrari? In het openingsweekend kwam de Scuderia wat armetierig voor de dag. Charles Leclerc wist weliswaar naar het podium te rijden, maar dat zei meer over zijn optreden en over alle chaos dan over het materiaal. De bolide zat nog bepaald niet op het gewenste niveau. "Ik ben blij dat ik maar één keer ben gespind", liet Sebastian Vettel na afloop optekenen. Het chassis is zeer pover en dat valt na de geheime FIA-schikking niet meer te compenseren met een superieure motor. Tijdens het eerste weekend kwam Ferrari er nog redelijk mee weg, maar de Scuderia-kopstukken hebben de onderliggende problemen wel degelijk gezien. Juist daardoor wil Ferrari vervroegd enkele upgrades introduceren: niet volgende week in Hongarije, maar nu al. "We werken volle bak om een aantal updates, gepland voor Hongarije, al bij de komende race te introduceren", bevestigt Mattia Binotto. "Het is een race tegen de klok, maar we doen er alles aan." Het is de vraag of deze stapjes soelaas bieden, al valt eventuele progressie op exact hetzelfde circuit wel heel mooi te beoordelen. De opwaardering van Ferrari vormt alleen daardoor al een belangrijk punt om naar uit te kijken.

4. De interne strijd bij Mercedes: Blijkt de eerste klap een daalder waard?

Dan hebben we natuurlijk nog Mercedes: onder normale omstandigheden de torenhoge favoriet. Enkel versnellingsbakproblemen lijken de formatie van Toto Wolff te kunnen stoppen. Maar aannemende dat de daarvoor gevonden oplossingen afdoende blijken en dat beide coureurs de eindstreep halen, luidt de vraag: wie van beide piloten heeft ditmaal de overhand? In het eerste weekend was dat vrij duidelijk: Valtteri Bottas. De Fin pakte pole en reed op zondag letterlijk van start tot finish aan de leiding. Snaarstrak. Hamilton was daarentegen niet helemaal scherp, hetgeen hem onder meer twee straffen opleverde. Eentje op zaterdag en eentje op zondag. Over die laatste valt te twisten, maar geeft bovenal aan dat Hamilton niet zijn beste weekend beleefde. "Lewis had daar helemaal niet moeten rijden", vindt ook Jan Lammers. "Het is makkelijk om nu te zeggen dat hij teveel met het hele BLM-verhaal bezig is geweest. Maar je gaat het je wel afvragen, want het was gewoon een slordig weekend van Lewis." Bottas was daarentegen wel scherp en won net als vorig jaar de ouverture. Maar kan de Fin het nu voor de verandering eens voortzetten of slaat Hamilton andermaal terug? Een interessant vraagstuk, te beginnen voor de race van komend weekend.

5. Subtoppers roeren zich: Kan McLaren nogmaals afrekenen met Racing Point?

Tot slot hebben we nog de zenuwslopende strijd in het middenveld, al mogen we dat van Haas-teambaas Guenther Steiner eigenlijk niet meer zeggen. "Er is geen middenveld meer, alleen nog maar één groot veld." Als je de inzinking van Ferrari bekijkt en de groeispurten van McLaren en Racing Point meeweegt, dan heeft flamboyante teambaas best een punt. Van die laatstgenoemde teams trok McLaren aan het langste eind tijdens de eerste race in Spielberg, met name dankzij een uitmuntende Lando Norris. Maar hoe zijn de krachtsverhoudingen daadwerkelijk, los van alle chaos, dus iets meer structureel? Racing Point heeft immers de 2019-bolide van Mercedes gekopieerd en leek daar in het voorseizoen hoge hoge ogen mee te gooien. In dat opzicht viel de zesde plek van Sergio Perez afgelopen weekend behoorlijk tegen. Zeker als je bedenkt dat beide Red Bulls uitvielen. Het komende weekend zal ons weer een stukje wijzer maken over de ware verhoudingen. Zien we Racing Point nu wel iets meer op de voorposten of blijkt de hype enigszins overtrokken en hebben andere teams nog niet eens zoveel te vrezen van de roze Mercedessen?

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Stiermarken 2020 - Europese zomertijden

De antwoorden op deze vragen zullen we vanaf morgen (vrijdag) gestaag krijgen. Bekijk hieronder het volledige tijdschema nogmaals.

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag