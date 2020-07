Lammers: “Schade voor Max beperkt dankzij slordige Hamilton”

Verstappen was op de Red Bull Ring al na elf ronden klaar als gevolg van een elektronisch probleem in zijn RB16. Niet bepaald de start van het seizoen die je wil, als je voor het kampioenschap wil gaan. Hoe schadelijk de DNF in de seizoensopener werkelijk is voor de titelaspiraties van de Limburger, zal later blijken. “Dat kunnen we nu nog niet zo goed beoordelen”, vertelt Lammers aan Motorsport.com. “Daar hebben we uiteraard het hele seizoen voor nodig. Maar de schade is beperkt gebleven omdat Lewis Hamilton in mijn optiek met heel veel andere dingen bezig was in plaats van met het hebben van een goed raceweekend.”

“Hamilton heeft in feite op zaterdag al zijn hele weekend gemolesteerd door zijn fout in de kwalificatie”, refereert Lammers naar het feit dat de regerend kampioen in de eindfase van Q3 een gele vlag negeerde. In eerste instantie bleef de actie van de Brit onbestraft, maar nadat het incident op verzoek van Red Bull nog een tweede keer was bekeken, volgde een gridstraf van drie startplaatsen. “Ik vond hem erg slordig op zaterdag en het verhaal op zondag was daar het gevolg van”, aldus Lammers, doelend op het moment met Alexander Albon aan het einde van de race. Volgens de Zandvoorter was Hamilton zonder zijn gridpenalty nooit binnen schootsafstand van de Red Bull-coureur gekomen. “Lewis had daar helemaal niet moeten rijden”, oordeelt Lammers. “Als hij die gridstraf niet had gehad, had hij voorop gereden. Hij heeft bij lange na zijn potentieel niet gehaald.”

Of Hamilton misschien wat afgeleid was door het antiracismedebat, waarin hij zich regelmatig laat horen? Lammers: “Het is makkelijk om nu te zeggen dat hij te veel met het hele BLM-verhaal bezig is geweest. En natuurlijk moet je doen wat je kan, maar je moet niet de focus op je sport verliezen, want dan krijg je dit soort situaties. Ik denk niet dat hij zelf zal toegeven dat hij er te veel mee bezig is geweest. Maar je gaat het je wel afvragen, want het was gewoon een slordig weekend van Lewis.” Volgens Lammers had Hamilton zonder die slordigheidjes nu zijn eerste overwinning van het jaar op zak gehad. “Hij heeft de race ermee weggegooid en er veel mee verloren. Valtteri Bottas had daar veel geluk mee want een Hamilton in normale doen was sneller geweest. Als Hamilton van vooraan was vertrokken, had hij gewonnen.”

Race-incident

Dat Hamilton de botsing met Albon moest bekopen met een tijdstraf van vijf seconden, die hem op de eindstreep terugwierp van de tweede naar de vierde plaats, vindt Lammers overigens te ver gaan. De Red Bull-rijder nam zelf veel risico met zijn inhaalpoging aan de buitenkant van de vierde bocht. Lammers: “Albon heeft zondag een zekere overwinning weggegooid. De witte band waarop Hamilton reed, is gewoon langzamer - zeker over een periode van veertien ronden - en heeft ook langer nodig om op gang te komen.” Albon had kortom een beter moment kunnen afwachten om de Mercedes-coureur aan te vallen. “Albon was misschien te veel gefocust op het feit dat de rode band in het begin juist snel is. Die band komt natuurlijk veel beter uit een safety car-periode. Binnen twee bochten is die op temperatuur, terwijl de witte band veel langer nodig heeft. Maar goed, als zo’n actie lukt, dan ben je natuurlijk de held en de koning. Dan heb het je briljant gedaan. Om een zesvoudig wereldkampioen buitenom voorbij te gaan, dat is natuurlijk heel dapper.”

De inhaalmanoeuvre eindigde echter in een touché, waarbij Albon van de baan raakte. “Dat vond ik gewoon een race-incident", geeft Lammers zijn visie. "Het had helemaal niet bestraft hoeven worden. Zo gaan die dingen in de racerij. Albon ging voor de buitenkant en daar ben je gewoon kwetsbaar. Dan moet je niet vreemd opkijken als er zoiets gebeurt. Ik vond het een race-incident dat totaal geen straf behoefde.”

Verstappen had goed tempo

Dat er nog genoeg kansen komen voor Verstappen, staat voor Lammers vast. “Max krijgt zijn goede weekenden nog wel”, aldus Lammers. Of Red Bull een serieus probleem heeft met de betrouwbaarheid of dat zijn uitvalbeurt kwam door een menselijke fout, is volgens Lammers nog niet te zeggen. “Het zou kunnen dat er iets bij Max zijn auto niet optimaal stond ingesteld. De anti-stall kwam erin, maar hoe kwam dat? Stond er een alarm te gevoelig afgesteld? Je hebt allemaal alarmen die bij een bepaalde temperatuur of druk afgaan om schade aan de motor te voorkomen. Misschien dat er zo’n sensor stuk was, waardoor er een waarde werd doorgegeven die niet klopte. Als de temperatuur in de motor - ik noem maar wat - 90 graden is maar de sensor geeft door dat het 120 graden is, dan kan je verwachten dat de anti-stall in gaat grijpen. Het is dus de vraag wat daar aan de hand is geweest. Het kan met verschillende dingen te maken hebben.”

Zo kan ook het circuit een duit in het zakje hebben gedaan bij de DNF van Verstappen. “De Red Bull Ring is redelijk genadeloos voor de techniek”, weet Lammers. “De kerbstones langs de kant van de baan hebben een heel hoge frequentie. Als je het eerste deel gebruikt, dan voel je ze niet zo, maar al heel snel worden het stevige ribbels en vervolgens komen die baguettes [de gele broodvormige kerbstones]. Dus als je per se iets kapot wil rijden, dan lukt dat prima in Oostenrijk.” Verstappen kan volgens Lammers echter moed putten uit zijn tempo in de openingsfase van de wedstrijd. “Ik vond dat het er aan het begin van de race heel goed uitzag. Op de gele band, waarvan je mag verwachten dat die wat langzamer is in de eerste ronden, was Max zelfs op enig moment de snelste man op de baan. Dus ik vind dat hij heel goed aan de race was begonnen.”