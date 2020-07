VIDEO: Albon en Hamilton hebben wederom aanvaring

Vanaf de vijfde startpositie klom Hamilton al relatief vroeg in de race naar de tweede plaats, die hij tegen het einde van de race nog in handen had. De Mercedes-coureur kwam tijdens de latere safety car-fases echter niet naar de pits om zijn oude harde banden in te wisselen voor vers rubber. Albon deed dat wel en liet een setje softs onder zijn Red Bull RB16 monteren. Na de laatste neutralisatie zag de Britse Thai zijn kans schoon om vol in de aanval te gaan.

Dat moest Albon echter bekopen met een spin. Hij wilde in bocht 4 buitenom een inhaalactie inzetten op zesvoudig wereldkampioen Hamilton. De Mercedes van de Brit gleed iets naar buiten en tikte de Red Bull op het achterwiel, waardoor Albon in de rondte werd gestuurd. Niet voor het eerst, want eind 2019 gebeurde er iets vergelijkbaars in Brazilië. Ook toen werd Albon achterstevoren getikt door Hamilton. Destijds kreeg de wereldkampioen een tijdstraf van vijf seconden, en ook in Oostenrijk was dat het geval. Over de schuldvraag verschilden de meningen van beide heren. Albon oordeelde dat het aan Hamilton was ‘om een crash te voorkomen’, Hamilton zag het eerder als race-incident.

Poll: Wie was schuldige in het incident tussen Albon en Hamilton?