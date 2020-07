Norris trots op eerste podium: "Dacht dat ik kans verknoeid had"

Norris kwalificeerde zich zaterdag voor het eerst op de tweede rij voor de seizoensouverture op de Red Bull Ring. Zijn vierde startplek werd een derde na een late gridstraf voor Lewis Hamilton. Norris lag zowat de hele race rond de vijfde plaats, een van de outsiders voor het podium met een verbeterde sterke McLaren.

Met een agressieve inhaalactie ging de jonge Brit langs de Racing Point van Sergio Perez. Alexander Albon verdween door contact met Lewis Hamilton. Toen Hamilton daar een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg, had Norris plots de kans om van een vierde plaats een podium te maken. Met een bijzonder scherpe laatste ronde, de snelste ronde van de race, maakte hij meer dan een seconde goed op Hamilton. En zo had hij net een tiende van een seconde over om Hamilton - na het toevoegen van diens vijf extra seconden, af te houden.

"Ik ben helemaal sprakeloos", jubelde Norris. "Er waren een paar momenten waarop ik dacht dat ik de kans had verknoeid. Met enkele ronden te gaan zakte ik naar de vijfde plaats en teamgenoot Carlos Sainz kon me bijna passeren. Maar ik gaf niet op en slaagde erin om Perez in te halen en nog een podium te pakken. Het was een lange race, maar ik ben gas blijven geven. De laatste ronden waren erg cool, ik probeerde nog zo hard mogelijk te gaan. Ik ben uitgeput, maar ben zo blij en trots op het team."

"Ik wist eerst nog niets af van de straf van Hamilton, maar ik wist dat ik Perez moest proberen in te halen. Toen de straf van Lewis kwam, probeerde ik nog een tandje bij te zetten."

McLaren-teambaas Andreas Seidl was ook bijzonder gelukkig, en dat na enkele moeilijk weken waarin de McLaren-groep 1200 mensen moest ontslaan en bij de nationale bank van Bahrein een noodlening moest aanvragen om de financiële coronaklap te overleven. "Ik ben natuurlijk heel trots. Na de voorbije periode is er niets beter dan dit. Ik ben gewoon trots om deel uit te maken van dit team. Het behalen van de derde en de vijfde plaats is gewoonweg ongelooflijk voor het hele team."