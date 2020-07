Albon niet blij met Hamilton na touché: "Ik had kunnen winnen"

Na de recente aanvaring in Oostenrijk gingen de gedachten meteen terug naar Brazilië 2019. Ook daar lag Albon op koers voor zijn eerste F1-podium, ook daar volgde een aanvaring met Hamilton en ook daar kreeg de Mercedes-coureur een tijdstraf. Een extra overeenkomst is dat Albon in beide gevallen zeer teleurgesteld afdroop, al is de onvrede in het Alpenland zo mogelijk nog groter. Albon dacht namelijk aan meer dan enkel het ereschavot. "Ik voelde dat ik de race kon winnen, we stonden er echt heel goed voor. Natuurlijk had Mercedes meer snelheid, maar onze mannen leverden fantastisch werk met de strategie." Albon duidt met deze woorden op zijn laatste pitstop tijdens de Safety Car-fase, waardoor hij de slotronden kon afwerken op nieuwe softs. Hamilton en de leidende Valtteri Bottas reden daarentegen op oudere en hardere banden.

Albon: 'Ik liet voldoende ruimte'

Dan het incident zelf. Albon probeerde het via de buitenkant en manoeuvreerde zichzelf daarmee in een kwetsbare positie. Maar de Britse Thai ziet het helemaal anders en legt de schuld volledig bij Hamilton. "Ik ben nog wat emotioneel op dit moment, dus moet oppassen met wat ik zeg", vervolgt de Red Bull-piloot zijn terugblik. "In mijn optiek was de touché in Brazilië meer een fifty-fifty situatie dan deze. Ik weet dat het altijd link is om via de buitenkant aan te vallen, maar voor mijn gevoel gaf ik hem alle ruimte. Ik zat volledig op de witte lijn. Zolang ik hem zoveel mogelijk ruimte zou laten, wist ik ook dat het in zijn handen lag of we wel of niet zouden crashen."

Hamilton bleef na afloop vooral kalm. De wereldkampioen viel door de vijf seconden straftijd en door een fantastische slotronde van Lando Norris net naast het podium. "Dit was zeker niet mijn beste raceweekend. Het incident van gisteren was volledig mijn fout. Het was vreemd om daar voor de start alsnog een straf voor te krijgen, maar dat besluit haalde mij niet uit mijn concentratie. Het motiveerde mij alleen maar om vandaag zo goed mogelijk te rijden", aldus de Brit. Het voorval met Albon ziet hij als een race-incident. "Dat moment met Alex was erg ongelukkig. Ik kan het nauwelijks geloven dat we elkaar weer hebben geraakt, al voelde het ditmaal als een race-incident. Maar goed: ik zal iedere straf accepteren en vooral doorgaan." Albon zou na het genoemde incident overigens helemaal stilvallen met de RB16, zijn uitvalbeurt leek vergelijkbaar met die van Verstappen.