"Trotse" Hamilton demonstreert tegen racisme en discriminatie

Hamilton laat zich de afgelopen weken – na de dood van de Amerikaan George Floyd – steeds meer zien als activist in de strijd tegen racisme en discriminatie. Ook gisteren – voorafgaand aan de betoging – gebruikte hij zijn platforms om zijn volgers op te roepen niet stil te blijven. “Jullie stilte is nog steeds oorverdovend. Misschien zijn jullie in al jullie stilte niet racistisch, maar je moet ANTI-racist worden. Dat betekent dat we je nodig hebben om jezelf en anderen te onderwijzen. Spreek je uit om ons te helpen bewustzijn te verspreiden over het onrecht en de vooroordelen waarmee zwarte en gekleurde mensen dagelijks worden geconfronteerd en waar ze al honderden jaren mee worden geconfronteerd.”

Na de demonstratie plaatste Hamilton een nieuwe boodschap op Instagram. “Ik ben vandaag naar Hyde Park gegaan voor een vreedzaam protest en ik was zo trots om met m’n eigen ogen zoveel mensen van uiteenlopende rassen en achtergronden te zien die deze beweging steunen. Ik was trots om er bij te zijn en de Black Lives Matters-beweging en mijn eigen zwarte afkomst te steunen en te erkennen.”

Vooral de diversiteit van de demonstratie sprak Hamilton aan. “Het deed me goed om zoveel mensen van allerlei leeftijden met Black Lives Matters-borden te zien en ze het net zo gepassioneerd te horen zeggen als ik zelf deed. Ik was ook erg blij om er zoveel witte supporters uit naam van gelijkheid voor allen te zien. Het greep me erg aan en ik ben enorm optimistisch dat er dingen zullen veranderen. Maar we kunnen nu niet stoppen, blijf doorgaan.”

Hamilton baarde gisteren opzien met de aankondiging van zijn eigen Hamilton Commission, waarmee hij een actieve bijdrage wil leveren aan het creëren van meer diversiteit in de autosport. Over twee weken wordt in Oostenrijk het Formule 1-seizoen hervat, verwacht wordt dat Hamilton daar in navolging van vele andere sporters een gebaar tegen racisme en discriminatie gaat maken.