Horner: "Albon was ruim seconde sneller dan Hamilton en Bottas"

De Brits-Thaise coureur van Red Bull Racing lag met nog tien ronden te gaan op de derde plaats, vlak achter Hamilton en Bottas. Op de zachte band was Albon beduidend sneller dan de zilverpijlen, maar een aanvaring met Hamilton maakte een vroegtijdig einde aan de podiumambities van de Red Bull-coureur.

Teambaas Horner is er van overtuigd dat Red Bull – na Max Verstappen in 2018 en 2019 – op het eigen circuit de derde zege op rij had kunnen behalen. “Alex werd wreed beroofd van een podium en mogelijk zelfs een overwinning. We hadden een band die ongeveer 1,2 seconden sneller was dan de snelheid waartoe Mercedes op dat moment in staat was. Alex wist dat zij problemen zouden krijgen met hun oudere banden, dus hij moest Lewis snel inhalen. De aanrijding was erg frustrerend, vooral omdat het op ons thuiscircuit was en we er drie zeges op rij van konden maken.”

Uiteindelijk viel Albon uit en ook Verstappen haalde de finish niet. Toch was het team de volgende dag al weer vol gefocust op de volgende race. “Het hele team is enorm gemotiveerd om komend weekend op het podium te komen. In de basis hebben we dit jaar een prima auto. Het is duidelijk dat Mercedes in de winter een grote stap heeft gemaakt, maar Oostenrijk is een uniek circuit dus we kunnen de rest van het seizoen daar niet op beoordelen. Het bemoedigende is dat we met beide auto’s om de overwinning kunnen vechten. We hebben de snelste pitstops en we waren strategisch scherp. En hoewel we nul punten scoorden, kunnen we veel positiefs halen uit ons optreden.”

Vooral de kwalificatie moet en kan beter, benadrukt Horner. “We zullen de problemen die we hadden aanpakken. De onderdelen waarover we zorgen hadden zijn terug naar de fabrieken in Milton Keynes en Japan en we hebben een hoop data door te ploeteren om er achter te komen waarom we in de kwalificatie niet zo snel waren als we hadden gedacht.”