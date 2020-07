Binotto: Upgrades bij GP Stiermarken ‘race tegen de klok’

Na afloop van de wintertests werd al verwacht dat Ferrari in de pikorde in ieder geval achter Mercedes en Red Bull Racing zou staan. Die verwachting kwam afgelopen weekend inderdaad uit, maar op de Red Bull Ring leek de Scuderia in de verste verte geen bedreiging te vormen voor de twee sterkste teams. Ferrari had zelfs moeite om Racing Point en McLaren te verslaan en dat had Binotto voorafgaand aan het weekend niet verwacht. “We wisten dat het een zware start van het seizoen zou worden en het was nog zwaarder dan verwacht”, vertelt hij in een voorbeschouwing op de GP van Stiermarken.

Ferrari had geen upgrades op de auto tijdens de GP van Oostenrijk en zou die oorspronkelijk pas in Hongarije introduceren. Een deel van die updates wordt naar voren gehaald, maar Binotto meent dat dit geen eenvoudige klus is. “Daarom werken we volle bak om te proberen een aantal updates, die gepland stonden voor Hongarije, al bij de volgende race te introduceren. Het is een race tegen de klok, maar we doen er alles aan. Het feit dat we op hetzelfde circuit racen is een andere reden om de updates hier te brengen, zodat we kunnen bevestigen of ze werken en dat onze ontwikkelingsrichting de juiste is.”

Het voor Ferrari verre van optimaal verlopen weekend op de Red Bull Ring werd nog enigszins gered door de podiumplaats van Charles Leclerc. In een race met veel incidenten en uitvallers hield de Monegask het hoofd koel en klom op naar uiteindelijk de tweede plek. Leclerc beseft dat hij wat geluk had. “De race van afgelopen zondag hier op Spielberg was heel speciaal en erg leuk. We hadden wat geluk waarmee we op het podium eindigden en het wordt niet makkelijk om deze keer hetzelfde te doen. Maar we zullen er zeker alles aan doen om het mogelijk te maken.”

Anderzijds vielen de verrichtingen van Sebastian Vettel tegen. In de kwalificatie wist hij Q3 niet te bereiken en na een onhandige spin zat er niet meer in dan P11. De viervoudig wereldkampioen is blij dat het F1-circus een week in Oostenrijk blijft. “Voor mij betekent dat een kans om het beter te doen dan vorige zondag. We hebben veel meer data van de auto om mee te werken en dat wat we geleerd hebben bij de eerste race gaat denk ik bruikbaar zijn.”