Ferrari plant toch updates voor tweede race in Spielberg

Ferrari wist dat het in Oostenrijk niet zou schitteren, omdat het nog steeds met dezelfde specificatie aan het seizoen zou starten als die uit de wintertests in Barcelona. Het team had tijdens die testen in Barcelona namelijk enkele aerodynamische problemen geconstateerd met de Ferrari SF1000 en besloot om de aerodynamica grondig aan te passen. De Scuderia had gepland om die updates in te zetten vanaf de derde race in Boedapest.

Maar in de openingsrace in Spielberg was Ferrari wel heel ver weg van Mercedes. Charles Leclerc werd met veel toeval tweede nadat hij als zevende was gestart. Sebastian Vettel haalde Q3 niet en werd uiteindelijk in de race tiende ondanks een spin.

Dit weekend komt er een tweede race op de Red Bull Ring, de Grand Prix van Stiermarken, en Ferrari wil niet een tweede keer door het ijs zakken. Het wil daarom niet wachten op Hongarije en probeert dit weekend zoveel mogelijk nieuwe onderdelen al mee te brengen.

In een mededeling stelde Ferrari maandagochtend dat het hard aan de updates werkte "in de hoop om het nieuwe aerodynamische pakket van Hongarije al vroeger in te zetten volgende weekend, of toch ten minste een aantal onderdelen daarvan."

Het team beseft dat de kloof van een seconde met Mercedes niet zomaar gedicht zal worden, maar denkt dat het met de updates "wel zou kunnen opschuiven in de rangorde."

"Het is duidelijk dat er veel werk aan de winkel is", stelt Ferrari CEO Louis Camilleri. "We moeten onmiddellijk antwoorden en op alle vlakken verbeteren. Ik ben tevreden met de onmiddellijke reactie van [teambaas] Mattia Binotto en zijn team. Ze brengen niet alleen updates vroeger dan voorzien naar het circuit, maar versnellen ook het ontwikkelingsprogramma voor de komende races. De staan voor de start van een nieuwe cyclus met een plan voor de lange termijn. Tegenslag zal ons zeker niet van die koers doen afwijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mattia en het team de gebreken zullen aanpakken."

