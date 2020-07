Vettel: "Afgelopen vijf jaar heeft me veel energie gekost"

In een interview op het Oostenrijkse Servus TV, waar ook Red Bull-teambaas Christian Horner, Max Verstappen en Pierre Gasly bij waren, vertelde Vettel dat geld voor Ferrari niet de aanleiding kon zijn om niet met hem verder te gaan. Teambaas Mattia Binotto gaf in mei bij de bekendmaking van het vertrek van Vettel aan dat de coronacrisis – en dus geld – juist wel een rol had gespeeld bij de beslissing.

Volgens Binotto lagen er “grote uitdagingen voor ons, met enkele lastige obstakels. Daardoor willen nu een goede basis voor de toekomst leggen. Daar is een bepaald perspectief voor nodig.” Vettel zei gisteren dat hij nogal verbaasd was over de link met corona en de financiële crisis. “Het verraste me. De hele toestand met corona, ik wil er niet al te veel bij stil blijven staan, maar ik denk niet dat dat doorslaggevend was. Er waren wat berichten dat we het financieel niet eens zouden kunnen worden, maar dat was geen probleem en dat zou het ook nooit zijn geworden.”

Vettel had ook onder nieuwe, soberdere voorwaarden door willen gaan bij Ferrari. “Als je al zo lang in de Formule 1 zit en het geluk hebt gehad om succesvol te zijn geweest en je daardoor een bepaalde [financiële] onafhankelijkheid hebt verworven dan zou geld geen obstakel zijn geweest.”

De 33-jarige Duitser legt zich neer bij de scheiding en kijk al weer vooruit naar het seizoen 2020 dat voor hem afgelopen weekend in Spielberg dramatisch begon met een tiende plaats. “Het is wat het is, ik heb er geen probleem mee en ik accepteer het zoals het is, maar ik zal nog steeds mijn best doen dit jaar om het seizoen tot een goed einde te brengen.”

Over de plannen voor de komende jaren heeft Vettel al grondig nagedacht. ‘Ik heb nog geen besluit genomen en ik ben er voor mezelf nog niet uit. Wat belangrijk voor me is, is dat ik een omgeving vind die bij me past. Ik heb de laatste vijf jaar [bij Ferrari] enorm veel plezier gehad, maar het heeft ook veel energie gekost. Het zal belangrijk zijn om iets te vinden dat goed voor me is en me plezier brengt. Ik denk dat dat belangrijk is.”

Vettel is in de afgelopen weken gekoppeld aan zo'n beetje elk team dat volgend jaar nog een stoeltje vrij heeft, maar het is nu nog te vroeg om iets toe te zeggen. “Met het juiste project bij het juiste team zou ik me nog steeds heel erg thuis voelen in de Formule 1. In de komende weken en maanden zal er ook voor mezelf wel wat meer duidelijk worden over de mogelijkheden en wat ik wil doen.”

De Ferrari-coureur ging tijdens het gesprek nog wat dieper in op die mogelijkheden. Zo gaf hij toe Helmut Marko van Red Bull te hebben gesproken. “Ik heb hem meteen na de beslissing gebeld, maar niet om te vragen ‘Helmut, heb je een plaatsje voor me?’. Het was meer omdat we het goed met elkaar kunnen vinden en hij in de loop der jaren een vertrouweling is geworden. Ik heb om advies gevraagd. Wat daar uitkomt zien we wel.”

Een andere optie die wordt genoemd is Mercedes dat voor volgend seizoen nog geen coureurs heeft vastgelegd. Vettel sluit het kampioensteam echter uit. “Ik denk dat het team erg gelukkig is met hoe het nu gaat. Ze doen het goed en dus zou ik het begrijpen als ze daaraan vasthouden. In theorie zijn beide stoeltjes nog vrij, maar het is duidelijk dat Lewis kan bijtekenen wanneer hij wil en dat geldt – zeker na gisteren [zondag] – ook voor Valtteri.”

En dus lijken de mogelijkheden voor Vettel beperkt. Een jaartje er tussenuit is geen optie. “Ik denk dat als je eenmaal het besluit hebt genomen om de deur achter je dicht te trekken dat je dat dan niet moet doen met de hoop ‘m nog eens open te doen. Tenzij dat natuurlijk al direct duidelijk is.”

Met medewerking van Adam Cooper