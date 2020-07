McLaren: "We gaan nog veel plezier aan Norris beleven"

Was het vorig jaar in Brazilië Carlos Sainz die profiteerde van een aanrijding tussen de Mercedes-kampioen en Alex Albon, afgelopen weekend ging Lando Norris er met een derde plaats van tussen na opnieuw een incident tussen Hamilton en Albon.

Ondanks dat Norris zijn derde plaats – achter Valtteri Bottas en Charles Leclerc – min of meer in de schoot kreeg geworpen, was er niets gestolen aan zijn prestatie. De jonge Engelsman was de Grand Prix op de Red Bull Ring vanaf de tweede startrij gestart. Na een lang gevecht wist hij vlak voor het einde van de race Sergio Perez (Racing Point) in te halen en in de laatste ronde ook nog eens de snelste raceronde neer te zetten. Die snelste ronde leverde hem niet alleen een extra punt in het klassement op, maar ook net voldoende tijdwinst om de marge op Lewis Hamilton (op P2) te verkleinen tot onder de vijf seconden. Toen in de raceuitslag dan ook de vijf seconden tijdstraf voor de Mercedes-coureur was verwerkt, stond Norris ineens op het podium.

De 20-jarige coureur uit Bristol werd de op tweede na jongste podiumklant in zeventig jaar Formule 1. Alleen Max Verstappen (Spanje, 2016) en Lance Stroll (Azerbeidzjan, 2017) waren jonger toen zij hun eerste podium pakten. Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft Norris nu een horde genomen. “Het is voor een coureur heel belangrijk om dit momentum te creeren. Dit geeft hem het vertrouwen als het er in de kwalificatie en race echt omgaat. Lando heeft het in het afgelopen seizoen goed opgebouwd. Je zag vorig jaar al dat hij in het begin heel rustig startte en dat hij er stond toen hij eenmaal meer vertrouwen kreeg. Ik ben ontzettend blij voor het team. We kunnen in de toekomst prima resultaten van hem verwachten.”

De derde plaats van Norris werd bij McLaren als een overwinning gevierd. “Op een gegeven moment – nadat Leclerc ons had ingehaald – dachten we dat we het podium zouden mislopen, maar natuurlijk praatten we Lando continu bij over het gat met Lewis”, vervolgt Seidl. “Toen we de bevestiging van de straf kregen, was Lando er klaar voor om alles uit zijn auto te halen. Het is indrukwekkend hoe Lando dit heeft gedaan, net als het indrukwekkend is hoe hij het hele weekend heeft gepresteerd. Ik ben er zeker van dat we in de toekomst nog veel plezier aan hem gaan beleven.”

McLaren deed sowieso goede zaken in Oostenrijk. Sainz werd zondag vijfde en door die klassering staat het team uit Woking nu keurig tweede in het constructeurskampioenschap.