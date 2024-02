Waarom er vrijdag nog geen verklaring kwam omtrent Horner

Volgens berichten van onder andere de Daily Mail werd Horner in een zwarte BMW naar het verhoor gebracht. Volgens informatie van Sky zou dit oorspronkelijk plaatsvinden op het hoofdkantoor van het team in Milton Keynes, maar om te voorkomen dat verslaggevers zich daar zouden verzamelen, werd de afspraak verplaatst naar een geheime locatie in Londen. De ondervraging begon rond 8.45 uur en duurde volgens verschillende media meer dan acht uur. De vrijdag eindigde echter niet met een verklaring van Red Bull over wat er nu gaat gebeuren, waar sommige fans op hadden gehoopt.

Een hoop die vanaf het begin ongegrond was. Tijdens zijn interview kreeg Horner voor het eerst de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen met de onderzoekende advocaat, nadat een van zijn naaste medewerkers bij Red Bull Racing eerder beschuldigingen tegen hem had geuit. Overigens is de specifieke inhoud van de beschuldigingen het onderwerp van soms wilde en zelden overeenstemmende speculaties in de Formule 1-gemeenschap - maar uiteindelijk niet publiekelijk bekend.

Het was echter vanaf het begin duidelijk dat er vrijdag geen resultaat zou zijn. Nu Horner zich voor het eerst heeft kunnen verdedigen, is het zeer waarschijnlijk dat de onderzoeksadvocaat nog meer gesprekken zal voeren om de verklaringen van Horner onder de loep te nemen. Andere medewerkers van Red Bull Racing waren al ondervraagd in de aanloop naar Horners interview. Hieronder bevond zich ook de werknemer die de beschuldigingen uitte, evenals andere werknemers zoals topontwerper Adrian Newey, volgens informatie verkregen door Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com.

Gevoelige zaak voor Liberty Media

Ondertussen houdt de zaak-Horner de Formule 1 bezig tot ver buiten de grenzen van Red Bull. Bernie Ecclestone, als naaste vertrouweling van Horner, zou zich in verschillende telefoongesprekken als adviseur met de zaak hebben bemoeid en ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali zou zich bezig houden met het onderwerp. De achtergrond hiervan is dat in de Verenigde Staten, de thuisbasis van Formule 1-rechtenhouder Liberty Media, de gevoeligheid voor kwesties van machtsmisbruik erg hoog is, vooral sinds de #MeToo-affaire rond Hollywood-filmproducent Harvey Weinstein.

Maar of de beschuldigingen tegen Horner onder dezelfde categorie vallen, en zelfs als dat zo is, of ze bewezen kunnen worden, is een heel andere zaak. Dat is aan de onderzoekende advocaat om op te helderen met zijn onafhankelijke onderzoek. Voor Horner geldt natuurlijk het vermoeden van onschuld. Het is duidelijk dat Red Bull de zaak het liefst van tafel heeft voor de teampresentatie op 15 februari. Het is echter nog belangrijker dat het onderzoek eerlijk en transparant wordt uitgevoerd en dat zou wel eens langer kunnen duren. Mogelijk, zoals sommige insiders vermoeden, zelfs tot na de start van het seizoen dat op 2 maart begint met de Grand Prix van Bahrein.