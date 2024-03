Audi neemt twijfels over F1-project weg: Deal met Sauber rond

De Duitse autofabrikant Audi heeft de volgende transactiefase op weg naar de overname van het Zwitserse Sauber afgerond en daarmee de geruchten weggenomen dat het merk zijn Formule 1-deelname wel eens zou kunnen heroverwegen. Dat blijkt uit onderzoek van Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, in de aanloop naar het raceweekend in Saudi-Arabië.

Audi is van plan om in 2026 als fabrieksteam tot de Formule 1 toe te treden. Tot die tijd is Audi al aandeelhouder van Sauber, maar de officiële naamsverandering van het team zal pas in het seizoen 2026 plaatsvinden. De eerste tranche van de transactie werd begin 2023 afgerond. Op dat moment nam Audi 25 procent over van de vorige teameigenaar, Finn Rausing. Rausing is een Zweedse zakenman die in Hinwil kwam tijdens de overname van Sauber door de Longbow Finance investeringsgroep in 2016. Hij is een van de erfgenamen van het Tetra Pak-imperium en wordt door het financiële tijdschrift Forbes geschat op een waarde van 8,4 miljard euro.

Op woensdag zou CEO Andreas Seidl voor het verzamelde team in Jeddah zijn verschenen en aan de werknemers hebben bevestigd dat de toetreding van Audi nu in de laatste fase zit wat betreft de overname van aandelen. Audi heeft nooit officieel commentaar gegeven op het transactieplan. Onofficieel was er altijd sprake van een meerderheid van 75 procent in de laatste fase. Bild meldt woensdag dat Audi Sauber 'volledig' heeft overgenomen. Als dit waar is, zou dit vermoedelijk zelfs een meerderheid van 100 procent betekenen en het vertrek van Rausing.

Niet terugkrabbelen

Toen Audi in oktober 2022 Sauber aankondigde als 'strategische partner' voor het F1-project, werd het tijdschema als volgt gecommuniceerd: "De uitbreiding van de locatie in Neuburg op het gebied van personeel, gebouwen en technische infrastructuur moet in 2023 grotendeels zijn voltooid. De eerste testritten met de krachtbron, die is ontwikkeld voor de reglementen van 2026, in een Formule 1-testauto zijn gepland voor 2025."



De afgelopen tijd is er herhaaldelijk onzekerheid geweest over Audi's deelname aan de Formule 1. Er gaan nog steeds geluiden binnen het in Wolfsburg gevestigde moederbedrijf Volkswagen, waarbij hardnekkig beweerd wordt dat Audi CEO Gernot Döllner bereid zou zijn om onder de juiste voorwaarden een streep te zetten door de Formule 1-deelname en de aandelen aan de hoogste bieder te verkopen. Het feit dat de transactie nu is afgerond, suggereert echter dat Audi niet terugkrabbelt en vasthoudt aan de beslissingen die al zijn genomen door de groepscomités. Vooral omdat er onlangs ook personele wijzigingen hebben plaatsgevonden, wat er niet op wijst dat Audi van plan is om de Formule 1-entree af te blazen.