"Aantrekken Alonso geen schoffering Renault Sport Academy"

Renault kondigde woensdagmiddag aan dat het in de zoektocht naar een opvolger van de naar McLaren vertrekkende Daniel Ricciardo was uitgekomen bij de 38-jarige Alonso. Critici stelden dat het aantrekken van een coureur die aan het einde van deze maand 39 jaar wordt en dus 40+ is als hij voor Renault rijdt een schoffering is van de Renault Sport Academy waar F2-coureurs Guanyu Zhou en Christian Lundgaard onderdeel van uitmaken.

Abiteboul gaf in een mediasessie met onder andere Motorsport.com aan dat het oorspronkelijk inderdaad de bedoeling was om eventueel één van de twee juniors in 2021 te promoveren naar het F1-team. Maar de late start van het seizoen door het coronavirus en daardoor het gebrek aan tijd om te bekijken hoe Zhou en Lundgaard het dit jaar in de Formule 2 doen, heeft Renault doen besluiten om volgend jaar te kiezen voor de ervaring van Alonso. “Het is een belangrijke vraag, want ik had al verwacht dat ons besluit om weer met Fernando samen te gaan werken gezien zou kunnen worden als gebrek aan interesse voor de Renault Sport Academy. En dat is het niet, ik wil daar extreem duidelijk over zijn.”

“Toen we de academie vormden was het inderdaad het plan om een coureur klaar te stomen voor 2021. En wie weet, misschien is dat nog steeds het geval. Maar laten we eerlijk zijn, de [corona]crisis heeft dit jaar enorm veel impact. Een daarvan is het uitstel van de start van het seizoen en dus de mogelijkheid om de prestaties van onze twee oudste coureurs in de academie – Guanyu Zhou en Christian Lundgaard – goed te beoordelen", vervolgt Abiteboul.

Alonso viel Abiteboul in de mediasessie bij en wierp zichzelf op als mentor van de juniorcoureurs. “Natuurlijk ben ik me bewust van het belang van de Renault Sport Academy en ik ben het volledig eens met Cyril. De jeugd heeft de toekomst en ik zal ze met mijn ervaring zoveel mogelijk proberen te helpen.”

Waarom Renault voor Fernando Alonso koos