VIDEO: Nieuw drama voor Ferrari na clash tussen Vettel en Leclerc

Als de wet van Murphy dit Formule 1-seizoen op één team van toepassing is, dan is het wel op Ferrari. Het team uit Maranello veroverde vorige week met veel fortuin een podium, maar verder is het kommer en kwel bij de rode brigade. De SF1000 schiet op meerdere vlakken tekort, na de geheime FIA-schikking niet in de laatste plaats op motorisch vlak.

Het leidde ertoe dat in beide GP-weekenden een Ferrari-coureur is gesneuveld in Q2. "Ferrari-onwaardig", zo concludeerde teambaas Mattia Binotto na afloop. Hij hoopte op beterschap in de race, maar dat is al vroeg ijdele hoop gebleken. Charles Leclerc dook in de eerste ronde in een gat dat niet bestond en raakte daarbij teamgenoot Sebastian Vetel. De Duitser verloor zijn achtervleugel door het incident en kon achteruit de pitbox in. Voor Leclerc bleek het een ronde later einde verhaal, met een dubbele DNF tot gevolg. Een desastreus weekend is daarmee compleet voor de Scuderia.

VIDEO: Bekijk hier de aanvaring tussen Vettel en Leclerc in de GP van Stiermarken