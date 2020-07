Binotto piekert na nieuwe domper: "Dit is Ferrari-onwaardig"

Voor het tweede weekend op rij wist de Scuderia met slechts één auto door te dringen tot Q3. Waar Sebastian Vettel vorig weekend sneuvelde in het tweede bedrijf, was Leclerc ditmaal de pineut. Een gridstraf leidt ertoe dat de Monegask vanmiddag niet als elfde, maar als veertiende moet vertrekken. Teammaat Vettel heeft vanaf de negende plek eveneens werk aan de winkel.

Het zijn volgens Binotto startplaatsen die niet bij het merk uit Maranello passen. "Het was een erg teleurstellende dag voor ons. Maar ja, de stopwatch liegt nooit, dus we moeten het accepteren", treurt Binotto. Vorig veroverde zijn formatie op hetzelfde circuit nog pole-position met Leclerc. Dit jaar is de krachtbron - na de geheime FIA-schikking - echter een stuk minder en ook het chassis blijft pover, hetgeen in de Oostenrijkse regen maar weer eens bleek.

"In twee kwalificaties zijn we in verschillende weersomstandigheden niet competitief gebleken. Niet alleen ten opzichte van onze rivalen van de afgelopen jaren, maar zelfs ten opzichte van teams waar we normaliter voor staan", legt Binotto de vinger op de zere plek. "We hebben hard gewerkt om eerder dan gepland enkele upgrades mee te nemen, maar daar hebben we op de baan nog weinig profijt van gehad. We moeten precies uitzoeken wat er verkeerd gaat en die dingen aanpakken. Dit is namelijk niet goed genoeg voor een team met de naam Ferrari."

