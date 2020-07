Grosjean ontsnapt aan diskwalificatie met start vanuit pitstraat

Het is gebruikelijk dat teams tot 3 uur en 30 minuten na afloop van de kwalificatie kunnen werken aan de auto's, en daarna is dat vanaf 5 uur en 10 minuten voor aanvang van de start van de formatieronde geoorloofd. De werkzaamheden aan de Haas van Grosjean gingen na afloop van de kwalificatie echter door tot 23.20 uur, terwijl dat slechts tot 20.16 uur was toegestaan. Bovendien werden de werkzaamheden niet uitgevoerd onder het toezicht van een controleur en golden parc fermé-regels, omdat Grosjean tijdens het eerste deel van de kwalificatie wel op het asfalt was verschenen.



Voor de vergrijpen had Grosjean gediskwalificeerd kunnen worden, waarmee hem deelname aan de race zou worden ontzegd. "In het algemeen kan het verbreken van de regels in het parc fermé leiden tot de diskwalificatie van de rijder. Voor werkzaamheden aan de auto in de tijdspanne tot 3 uur en 30 minuten na het einde van de kwalificatie en na 5 uur en 10 minuten voor de start van de formatieronde waarbij de afstelling of onderdelen van de auto worden veranderd is een start vanuit de pitstraat verplicht."



Haas en Grosjean ontsnappen echter aan uitsluiting en het missen van de race. "In dit specifieke geval accepteren de stewards dat er duidelijk verzachtende omstandigheden zijn, want het team had de auto niet kunnen laten racen zonder de regels te verbreken", verklaren de stewards. Ook benaderden ze de stewards voor het begin van de relevante tijdsperiode." Daardoor mag Grosjean gewoon van start gaan tijdens de Grand Prix van Stiermarken, hoewel hij dat dus vanuit de pits mag doen. In de toekomst hoeven concurrenten echter niet te rekenen op dezelfde coulance. "In dit verband wordt aangegeven dat de toegepaste straf niet gezien kan worden voor toekomstige schendingen van de reglementen die uiteengezet zijn in artikel 36 van de sportieve reglementen."