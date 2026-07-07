Rinus VeeKay oogst lof in IndyCar-paddock na vierde plaats op Mid-Ohio

Rinus VeeKay leverde opnieuw een sterke prestatie en nam het wederom op tegen de besten van IndyCar op weg naar een vierde plaats in de Honda Indy 200 op Mid-Ohio van zondag.

Na als zesde te zijn gestart in de #76 Juncos Hollinger Racing (JHR) Chevrolet, vertrouwde de Nederlander op een agressieve bandenstrategie door te starten op de zachtere alternate-banden. Hij schoof in de openingsronde snel twee plaatsen op en behoorde tot de eersten die de pitstraat indoken, waar hij wisselde naar de hardere -banden (zwarte wang) zodra het driestopvenster voor de race over 90 ronden openging.

Tegen de tijd dat het tweede pitwindow was afgerond, reed VeeKay derde en joeg hij op het ijzersterke duo van Arrow McLaren, Pato O’Ward en Christian Lundgaard. Hoewel een kans om alles op zijn kop te zetten werd gedwarsboomd door een trage laatste stop, wist VeeKay nog altijd de #10 Chip Ganassi Racing Honda van regerend en viervoudig IndyCar Series-kampioen Alex Palou achter zich te houden en de eerste plek buiten de podiumklasseringen veilig te stellen.

“De crew heeft geweldig werk geleverd,” zei VeeKay na afloop. “We hadden vooraf een goed strategisch plan gemaakt. We wisten dat het op de rode banden moeilijk vol te houden zou zijn. Het was bewolkt bij de start van de race, dus besloten we op die reds te starten, bij de start wat plaatsen te winnen, wat ik ook deed. Dat was goed. En daarna, zodra het pit window openging, deden we ze weg en gingen we voor vrije baan op de blacks, dus echt een goede aanpak. En echt goede pitstops van de crew.”

Het optreden betekende de tweede vierde plaats voor VeeKay en JHR in de laatste drie raceweekenden, waarmee de prestatie op Road America werd geëvenaard. Daarnaast is het het beste resultaat voor JHR op een road course sinds Romain Grosjean dezelfde klassering behaalde op WeatherTech Raceway Laguna Seca tijdens het seizoen 2024.

VeeKay, bezig aan zijn zevende seizoen in het belangrijkste formulekampioenschap in Amerika maar zijn eerste op het hoogste niveau met JHR, heeft dit jaar nu twee top-vijfklasseringen en vier top-tienfinishes, waarmee hij is opgeklommen naar de 11e plaats in het kampioenschap; hij staat slechts drie punten achter Marcus Ericsson van Andretti op de 10e plaats.

Nu VeeKay een eenjarig contract heeft, is zijn naam een van de vele die tijdens IndyCar’s ‘silly season’ worden genoemd, waarin al opmerkelijke veranderingen te zien waren, zoals het bevestigde vertrek van zesvoudig IndyCar Series-kampioen Scott Dixon bij Chip Ganassi Racing aan het einde van het seizoen.

Net naast een podium finishen dat werd bezet door O’Ward, Lundgaard en Kyle Kirkwood van Andretti zal VeeKay’s toekomstplannen geen kwaad doen, maar voorlopig richt hij zich meer op het resultaat op Mid-Ohio’s road course dan op alle andere bespiegelingen.

“Helaas werden we op het laatst verslagen,” zei VeeKay. “Maar vandaag hebben we laten zien – het vrij kleine team dat we zijn – dat zodra we vooraan rijden, we met de grote jongens mee kunnen.”