06:09

Red Bull-reservecoureur Alex Albon is dit weekend niet in Zandvoort maar op de Red Bull Ring voor de DTM-race. De Britse Thai zou in eerste instantie in Oostenrijk vervangen worden om present te zijn op het duinencircuit. Door zijn goede prestaties mag hij nu echter voor zijn titelkansen gaan in de DTM: “We strijden voor de titel en we willen zien of we kunnen winnen, dus we hebben besloten om deze race te rijden”, aldus Albon tegenover Motorsport.com.