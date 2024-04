Wat als sinds 2010 de voorgestelde F1-puntentelling telde?

Het heeft er alle schijn van dat de Formule 1 in 2025 een nieuwe puntentelling krijgt. Niet alleen de top-tien, maar ook de nummers elf en twaalf krijgen in het nieuwe voorstel punten. Motorsport.com heeft de rekenmachine erbij gepakt en vanaf 2010 alle kampioenschappen omgerekend. Daar komt een aantal opvallende zaken uit. We maken een overzicht door middel van tabelletjes, met de verschuivingen daar aangegeven.

Let op: Alleen coureurs en teams met punten meegenomen

2010: Vooral in de kantlijn verschuivingen

Positie WK Coureur Punten 2010 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Sebastian Vettel 256 Sebastian Vettel 259 2 Fernando Alonso 252 Fernando Alonso 258 3 Mark Webber 242 Mark Webber 250 4 Lewis Hamilton 240 Lewis Hamilton 245 5 Jenson Button 214 Jenson Button 218 6 Felipe Massa 144 Felipe Massa 151 7 Nico Rosberg 142 Nico Rosberg 145 8 Robert Kubica 136 Robert Kubica 143 9 Michael Schumacher 72 Michael Schumacher 87 10 Rubens Barrichello 47 Rubens Barrichello 62 11 Adrian Sutil 47 Adrian Sutil 59 12 Kamui Kobayashi 32 Kamui Kobayashi 43 13 Vitaly Petrov 27 Vitaly Petrov 36 14 Nico Hülkenberg 22 Vitantonio Liuzzi 32 +1 15 Vitantonio Liuzzi 21 Nico Hülkenberg 31 -1 16 Sébastien Buemi 8 Jaime Alguersuari 24 +3 17 Pedro de la Rosa 6 Sébastien Buemi 22 -1 18 Nick Heidfeld 6 Pedro de la Rosa 12 -1 19 Jaime Alguersuari 5 Nick Heidfeld 11 -1 20 Heikki Kovalainen 0 Heikki Kovalainen 1

Positie Constructeur Punten 2010 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 498 Red Bull Racing 509 2 McLaren 454 McLaren 463 3 Ferrari 396 Ferrari 410 4 Mercedes 214 Mercedes 232 5 Renault 163 Renault 179 6 Williams 69 Williams 93 7 Force India 68 Force India 91 8 Sauber 44 Sauber 66 9 Toro Rosso 13 Toro Rosso 46 10 Lotus 0 Lotus 1

2011: Ook teams wisselen van positie

Positie Coureurs Punten 2011 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Sebastian Vettel 392 Sebastian Vettel 395 2 Jenson Button 270 Jenson Button 273 3 Mark Webber 258 Mark Webber 265 4 Fernando Alonso 257 Fernando Alonso 258 5 Lewis Hamilton 227 Lewis Hamilton 231 6 Felipe Massa 118 Felipe Massa 125 7 Nico Rosberg 89 Nico Rosberg 99 8 Michael Schumacher 76 Michael Schumacher 83 9 Adrian Sutil 42 Adrian Sutil 58 10 Vitaly Petrov 37 Vitaly Petrov 54 11 Nick Heidfeld 34 Kamui Kobayashi 45 +1 12 Kamui Kobayashi 30 Paul di Resta 44 +1 13 Paul di Resta 27 Nick Heidfeld 41 -2 14 Jaime Alguersuari 26 Jaime Alguersuari 38 15 Sébastien Buemi 15 Sébastien Buemi 29 16 Sergio Pérez 14 Sergio Pérez 27 17 Rubens Barrichello 4 Rubens Barrichello 12 18 Bruno Senna 2 Pastor Maldonado 7 +1 19 Pastor Maldonado 1 Bruno Senna 5 20 Pedro de la Rosa 0 Pedro de la Rosa 1

Positie Constructeur Punten 2011 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 650 Red Bull Racing 660 2 McLaren 497 McLaren 504 3 Ferrari 375 Ferrari 383 4 Mercedes 165 Mercedes 182 5 Renault 73 Force India 102 +1 6 Force India 69 Renault 100 -1 7 Sauber 44 Sauber 73 8 Toro Rosso 41 Toro Rosso 67 9 Williams 5 Williams 19

2012: Voor het eerst veranderingen in top-tien

Positie Coureurs Punten 2012 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Sebastian Vettel 281 Sebastian Vettel 289 2 Fernando Alonso 278 Fernando Alonso 280 3 Kimi Räikkönen 207 Kimi Räikkönen 214 4 Lewis Hamilton 190 Lewis Hamilton 195 5 Jenson Button 188 Jenson Button 195 6 Mark Webber 179 Mark Webber 188 7 Felipe Massa 122 Felipe Massa 130 8 Romain Grosjean 96 Nico Rosberg 104 +1 9 Nico Rosberg 93 Romain Grosjean 99 -1 10 Sergio Pérez 66 Sergio Pérez 82 11 Nico Hülkenberg 63 Nico Hülkenberg 77 12 Kamui Kobayashi 60 Kamui Kobayashi 71 13 Michael Schumacher 49 Paul di Resta 62 +1 14 Paul di Resta 46 Michael Schumacher 49 -1 15 Pastor Maldonado 45 Pastor Maldonado 52 16 Bruno Senna 31 Bruno Senna 46 17 Jean-Eric Vergne 16 Daniel Ricciardo 27 +1 18 Daniel Ricciardo 10 Jean-Eric Vergne 25 -1 19 Vitaly Petrov 0 Vitaly Petrov 2 20 Timo Glock 0 Timo Glock 1 21 Charles Pic 0 Charles Pic 1

Positie Constructeur Punten 2012 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 460 Red Bull Racing 477 2 Ferrari 400 Ferrari 410 3 McLaren 378 McLaren 390 4 Lotus 303 Lotus 313 5 Mercedes 142 Mercedes 162 6 Sauber 126 Sauber 153 7 Force India 109 Force India 140 8 Williams 76 Williams 98 9 Toro Rosso 26 Toro Rosso 52 10 Caterham 0 Caterham 2 11 Marussia 0 Marussia 2

2013: Zoeken naar kleine veranderingen

Positie Coureurs Punten 2013 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Sebastian Vettel 397 Sebastian Vettel 404 2 Fernando Alonso 242 Fernando Alonso 247 3 Mark Webber 199 Mark Webber 204 4 Lewis Hamilton 189 Lewis Hamilton 195 5 Kimi Räikkönen 183 Kimi Räikkönen 191 6 Nico Rosberg 171 Nico Rosberg 178 7 Romain Grosjean 132 Romain Grosjean 138 8 Felipe Massa 112 Felipe Massa 120 9 Jenson Button 73 Jenson Button 87 10 Nico Hülkenberg 51 Sergio Pérez 71 +1 11 Sergio Pérez 49 Nico Hülkenberg 66 -1 12 Paul di Resta 49 Paul di Resta 61 13 Adrian Sutil 29 Adrian Sutil 39 14 Daniel Ricciardo 20 Daniel Ricciardo 32 15 Jean-Eric Vergne 13 Jean-Eric Vergne 21 16 Esteban Gutierrez 6 Esteban Gutierrez 14 17 Valtteri Bottas 4 Pastor Maldonado 12 +1 18 Pastor Maldonado 1 Valtteri Bottas 10 -1

Positie Constructeur Punten 2013 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 596 Red Bull Racing 608 2 Mercedes 360 Mercedes 373 3 Ferrari 354 Ferrari 367 4 Lotus 315 Lotus 329 5 McLaren 122 McLaren 158 6 Force India 77 Force India 100 7 Sauber 57 Sauber 80 8 Toro Rosso 33 Toro Rosso 53 9 Williams 5 Williams 22

2014: Geen enkel team puntloos

Let op: Abu Dhabi 2014 had dubbele punten

Positie Coureurs Punten 2014 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 384 Lewis Hamilton 366 2 Nico Rosberg 317 Nico Rosberg 322 3 Daniel Ricciardo 238 Daniel Ricciardo 228 4 Valtteri Bottas 186 Valtteri Bottas 179 5 Sebastian Vettel 167 Sebastian Vettel 167 6 Fernando Alonso 161 Fernando Alonso 163 7 Felipe Massa 134 Jenson Button 127 +1 8 Jenson Button 126 Felipe Massa 120 -1 9 Nico Hülkenberg 96 Nico Hülkenberg 101 10 Sergio Pérez 59 Kevin Magnussen 75 +1 11 Kevin Magnussen 55 Kimi Räikkönen 74 +1 12 Kimi Räikkönen 55 Sergio Pérez 71 -2 13 Jean-Eric Vergne 22 Jean-Eric Vergne 36 14 Romain Grosjean 8 Danill Kvyat 26 +1 15 Daniil Kvyat 8 Romain Grosjean 16 -1 16 Pastor Maldonado 2 Pastor Maldonado 16 17 Jules Bianchi 2 Jules Bianchi 4 18 Adrian Sutil 0 Adrian Sutil 4 19 Marcus Ericsson 0 Marcus Ericsson 2 20 Esteban Gutierrez 0 Esteban Guttierrez 1

Positie Constructeur Punten 2014 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 701 Mercedes 688 2 Red Bull Racing 405 Red Bull Racing 395 3 Williams 320 Williams 299 4 Ferrari 216 Ferrari 237 5 McLaren 181 McLaren 202 6 Force India 155 Force India 172 7 Toro Rosso 30 Toro Rosso 62 8 Lotus 10 Lotus 24 9 Marussia 2 Sauber 5 +1 10 Sauber 0 Marussia 4 -1 11 Caterham 0 Caterham 2

2015: Verstappen stijgt met stip

Positie Coureurs Punten 2015 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 381 Lewis Hamilton 389 2 Nico Rosberg 322 Nico Rosberg 328 3 Sebastian Vettel 278 Sebastian Vettel 280 4 Kimi Räikkönen 150 Kimi Räikkönen 154 5 Valtteri Bottas 136 Valtteri Bottas 139 6 Felipe Massa 121 Felipe Massa 125 7 Daniil Kvyat 95 Daniil Kvyat 108 8 Daniel Ricciardo 92 Daniel Ricciardo 106 9 Sergio Pérez 78 Sergio Pérez 92 10 Nico Hülkenberg 58 Max Verstappen 63 +2 11 Romain Grosjean 51 Romain Grosjean 62 12 Max Verstappen 49 Nico Hülkenberg 61 -2 13 Felipe Nasr 27 Felipe Nasr 43 14 Pastor Maldonado 27 Carlos Sainz 34 +1 15 Carlos Sainz 18 Pastor Maldonado 34 -1 16 Jenson Button 16 Jenson Button 24 17 Fernando Alonso 11 Marcus Ericsson 23 +1 18 Marcus Ericsson 9 Fernando Alonso 22 -1 19 Roberto Merhi 0 Roberto Merhi 1 20 Alexander Rossi 0 Alexander Rossi 1

Positie Constructeur Punten 2015 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 703 Mercedes 717 2 Ferrari 428 Ferrari 434 3 Williams 257 Williams 264 4 Red Bull Racing 187 Red Bull Racing 214 5 Force India 136 McLaren 153 6 Lotus 78 Toro Rosso 97 +1 7 Toro Rosso 67 Lotus 96 -1 8 Sauber 36 Sauber 66 9 McLaren 27 McLaren 46 10 Marussia 0 Marussia 2

2016: Alonso valt top-tien uit

Positie Coureurs Punten 2016 Coureurs Punten 2025 Positieverandering 1 Nico Rosberg 385 Nico Rosberg 391 2 Lewis Hamilton 380 Lewis Hamilton 383 3 Daniel Ricciardo 256 Daniel Ricciardo 263 4 Sebastian Vettel 212 Sebastian Vettel 217 5 Max Verstappen 204 Max Verstappen 211 6 Kimi Räikkönen 186 Kimi Räikkönen 189 7 Sergio Pérez 101 Sergio Pérez 117 8 Valtteri Bottas 85 Valtteri Bottas 103 9 Nico Hülkenberg 72 Nico Hülkenberg 81 10 Fernando Alonso 54 Felipe Massa 72 +1 11 Felipe Massa 53 Fernando Alonso 62 -1 12 Carlos Sainz 46 Carlos Sainz 59 13 Romain Grosjean 29 Romain Grosjean 38 14 Daniil Kvyat 25 Jenson Button 37 +1 15 Jenson Button 21 Daniil Kvyat 35 -1 16 Kevin Magnussen 7 Kevin Magnussen 13 17 Felipe Nasr 2 Esteban Gutierrez 12 +4 18 Jolyon Palmer 1 Jolyon Palmer 8 19 Pascal Wehrlein 1 Felipe Nasr 5 -2 20 Stoffel Vandoorne 1 Marcus Ericsson 5 +2 21 Esteban Gutierrez 0 Stoffel Vandoorne 3 -1 22 Marcus Ericsson 0 Pascal Wehrlein 3 -3 23 Esteban Ocon 0 Esteban Ocon 1

Positie Constructeur Punten 2016 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 765 Mercedes 774 2 Red Bull Racing 468 Red Bull Racing 479 3 Ferrari 398 Ferrari 406 4 Force India 173 Force India 198 5 Williams 138 Williams 175 6 McLaren 76 McLaren 102 7 Toro Rosso 63 Toro Rosso 89 8 Haas 29 Haas 50 9 Renault 8 Renault 21 10 Sauber 2 Sauber 10 11 MRT 1 MRT 4

2017: Massa dringt top-tien binnen

Positie Coureur Punten 2017 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 363 Lewis Hamilton 372 2 Sebastian Vettel 317 Sebastian Vettel 322 3 Valtteri Bottas 305 Valtteri Bottas 307 4 Kimi Räikkönen 205 Kimi Räikkönen 207 5 Daniel Ricciardo 200 Daniel Ricciardo 201 6 Max Verstappen 168 Max Verstappen 171 7 Sergio Pérez 100 Sergio Pérez 110 8 Esteban Ocon 87 Esteban Ocon 105 9 Carlos Sainz 54 Felipe Massa 65 +2 10 Nico Hülkenberg 43 Carlos Sainz 62 -1 11 Felipe Massa 43 Nico Hülkenberg 52 -1 12 Lance Stroll 40 Lance Stroll 52 13 Romain Grosjean 28 Romain Grosjean 42 14 Kevin Magnussen 19 Fernando Alonso 30 +1 15 Fernando Alonso 17 Kevin Magnussen 29 -1 16 Stoffel Vandoorne 13 Stoffel Vandoorne 22 17 Jolyon Palmer 8 Daniil Kvyat 17 +2 18 Pascal Wehrlein 5 Jolyon Palmer 16 -1 19 Daniil Kvyat 5 Pascal Wehrlein 11 -1 20 Marcus Ericsson 0 Marcus Ericsson 4 21 Pierre Gasly 0 Pierre Gasly 1 22 Antonio Giovinazzi 0 Antonio Giovinazzi 1

Positie Constructeur Punten 2017 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 668 Mercedes 679 2 Ferrari 522 Ferrari 529 3 Red Bull Racing 368 Red Bull Racing 372 4 Force India 187 Force India 215 5 Williams 83 Williams 117 6 Renault 57 Renault 76 7 Toro Rosso 53 Toro Rosso 72 8 Haas 47 Haas 71 9 McLaren 30 McLaren 52 10 Sauber 5 Sauber 16

2018: Andere coureur op P3

Positie Coureur Punten 2018 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 408 Lewis Hamilton 411 2 Sebastian Vettel 320 Sebastian Vettel 324 3 Kimi Räikkönen 251 Valtteri Bottas 254 +2 4 Max Verstappen 249 Max Verstappen 253 5 Valtteri Bottas 247 Kimi Räikkönen 252 -2 6 Daniel Ricciardo 170 Daniel Ricciardo 174 7 Nico Hülkenberg 69 Sergio Pérez 76 +1 8 Sergio Pérez 62 Nico Hülkenberg 76 -1 9 Kevin Magnussen 56 Carlos Sainz 74 +1 10 Carlos Sainz 53 Kevin Magnussen 68 -1 11 Fernando Alonso 50 Esteban Ocon 63 +1 12 Esteban Ocon 49 Fernando Alonso 56 -1 13 Charles Leclerc 39 Charles Leclerc 52 14 Romain Grosjean 37 Romain Grosjean 48 15 Pierre Gasly 29 Pierre Gasly 41 16 Stoffel Vandoorne 12 Marcus Ericsson 28 +1 17 Marcus Ericsson 9 Stoffel Vandoorne 25 -1 18 Lance Stroll 6 Brendon Hartley 16 +1 19 Brendon Hartley 4 Lance Stroll 13 -1 20 Sergey Sirotkin 1 Sergey Sirotkin 4

Positie Constructeur Punten 2018 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 655 Mercedes 666 2 Ferrari 571 Ferrari 576 3 Red Bull Racing 419 Red Bull Racing 427 4 Renault 122 Renault 150 5 Haas 93 Haas 117 6 McLaren 62 McLaren 81 7 Force India (Racing Point) 52 Sauber 80 +1 8 Sauber 48 Force India (Racing Point) 64 -1 9 Toro Rosso 33 Toro Rosso 57 10 Williams 7 Williams 17

2019: Ook Russell in de punten

Positie Coureur Punten 2019 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 413 Lewis Hamilton 415 2 Valtteri Bottas 326 Valtteri Bottas 327 3 Max Verstappen 278 Max Verstappen 279 4 Charles Leclerc 264 Charles Leclerc 264 5 Sebastian Vettel 240 Sebastian Vettel 240 6 Carlos Sainz 96 Pierre Gasly 108 +1 7 Pierre Gasly 95 Carlos Sainz 104 -1 8 Alexander Albon 92 Alexander Albon 104 9 Daniel Ricciardo 54 Lando Norris 68 +2 10 Sergio Perez 52 Sergio Perez 67 11 Lando Norris 49 Daniel Ricciardo 63 -2 12 Kimi Räikkönen 43 Daniil Kvyat 56 +1 13 Daniil Kvyat 37 Kimi Räikkönen 55 -1 14 Nico Hülkenberg 37 Nico Hülkenberg 51 15 Lance Stroll 21 Lance Stroll 36 16 Kevin Magnussen 20 Kevin Magnussen 27 17 Antonio Giovinazzi 14 Antonio Giovinazzi 23 18 Romain Grosjean 8 Romain Grosjean 16 19 Robert Kubica 1 Robert Kubica 3 20 George Russell 0 George Russell 3

Positie Constructeur Punten 2019 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 739 Mercedes 742 2 Ferrari 504 Ferrari 424 3 Red Bull Racing 417 Red Bull Racing 427 4 McLaren 145 McLaren 172 5 Renault 91 Toro Rosso 123 +1 6 Toro Rosso 85 Renault 114 -1 7 Racing Point 73 Racing Point 103 8 Alfa Romeo 57 Alfa Romeo 78 9 Haas 28 Haas 42 10 Williams 1 Williams 6

2020: Veel wisselingen top-tien, Latifi en Williams van nul af

Positie Coureur Punten 2020 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Lewis Hamilton 347 Lewis Hamilton 347 2 Valtteri Bottas 223 Valtteri Bottas 227 3 Max Verstappen 214 Max Verstappen 214 4 Sergio Pérez 125 Sergio Pérez 129 5 Daniel Ricciardo 119 Daniel Ricciardo 127 6 Carlos Sainz 105 Alexander Albon 110 +1 7 Alexander Albon 105 Carlos Sainz 109 -1 8 Charles Leclerc 98 Lando Norris 105 +1 9 Lando Norris 97 Lando Norris 103 -1 10 Pierre Gasly 75 Pierre Gasly 85 11 Lance Stroll 75 Lance Stroll 83 12 Esteban Ocon 62 Esteban Ocon 72 13 Sebastian Vettel 33 Daniil Kvyat 49 +1 14 Daniil Kvyat 32 Sebastian Vettel 46 -1 15 Nico Hülkenberg 10 Kimi Räikkönen 15 +1 16 Kimi Räikkönen 4 Antonio Giovinazzi 12 +1 17 Antonio Giovinazzi 4 Nico Hülkenberg 11 -2 18 George Russell 3 George Russell 9 19 Romain Grosjean 2 Romain Grosjean 6 20 Kevin Magnussen 1 Nicholas Latifi 6 +1 21 Nicholas Latifi 0 Kevin Magnussen 5 -1

Positie Constructeur Punten 2020 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 573 Mercedes 579 2 Red Bull Racing 319 Red Bull Racing 324 3 McLaren 202 Racing Point 223 +1 4 Racing Point 195 McLaren 214 -1 5 Renault 181 Renault 199 6 Ferrari 131 Ferrari 149 7 AlphaTauri 107 AlphaTauri 134 8 Alfa Romeo 8 Alfa Romeo 27 9 Haas 3 Haas 11 10 Williams 0 Williams 10

2021: Verstappen pakt titel, maar had betwiste beslissing in Abu Dhabi nog steeds nodig

Positie Coureur Punten 2021 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Max Verstappen 395,5 Max Verstappen 413,5 2 Lewis Hamilton 387,5 Lewis Hamilton 400,5 3 Valtteri Bottas 226 Valtteri Bottas 243,5 4 Sergio Pérez 190 Sergio Pérez 201 5 Carlos Sainz 164,5 Lando Norris 182.5 +1 6 Lando Norris 160 Carlos Sainz 182 -1 7 Charles Leclerc 159 Charles Leclerc 173.5 8 Daniel Ricciardo 115 Daniel Ricciardo 141 9 Pierre Gasly 110 Pierre Gasly 125 10 Fernando Alonso 81 Fernando Alonso 98 11 Esteban Ocon 74 Esteban Ocon 91 12 Sebastian Vettel 43 Sebastian Vettel 62 13 Lance Stroll 34 Lance Stroll 52 14 Yuki Tsunoda 32 Yuki Tsunoda 4 15 George Russell 16 George Russell 25 16 Kimi Räikkönen 10 Kimi Räikkönen 25 17 Nicholas Latifi 7 Antonio Giovinazzi 18 +1 18 Antonio Giovinazzi 3 Nicholas Latifi 11 -1 19 Mick Schumacher 0 Mick Schumacher 1

Positie Constructeur Punten 2021 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Mercedes 613,5 Mercedes 644 2 Red Bull Racing 585,5 Red Bull Racing 614.5 3 Ferrari 323,5 Ferrari 355.5 4 McLaren 275 McLaren 317.5 5 Alpine 155 Alpine 189 6 AlphaTauri 142 AlphaTauri 163 7 Aston Martin 77 Aston Martin 109 8 Williams 23 Alfa Romeo 43 +1 9 Alfa Romeo 13 Williams 36 -1 10 Haas 0 Haas 1

2022: Redelijk wat wisselingen

Positie Coureur Punten 2022 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Max Verstappen 454 Max Verstappen 454 2 Charles Leclerc 308 Charles Leclerc 308 3 Sergio Perez 305 Sergio Perez 305 4 George Russell 275 George Russell 277 5 Carlos Sainz 246 Carlos Sainz 247 6 Lewis Hamilton 240 Lewis Hamilton 245 7 Lando Norris 122 Lando Norris 130 8 Esteban Ocon 92 Esteban Ocon 107 9 Fernando Alonso 81 Fernando Alonso 92 10 Valtteri Bottas 49 Valtteri Bottas 62 11 Daniel Ricciardo 37 Sebastian Vettel 56 +1 12 Sebastian Vettel 37 Daniel Ricciardo 49 -1 13 Kevin Magnussen 25 Pierre Gasly 40 +1 14 Pierre Gasly 18 Lance Stroll 40 +1 15 Lance Stroll 16 Kevin Magnussen 35 -2 16 Mick Schumacher 12 Yuki Tsunoda 20 +1 17 Yuki Tsunoda 12 Guanyu Zhou 18 +1 18 Guanyu Zhou 6 Mick Schumacher 16 -2 19 Alexander Albon 4 Alexander Albon 16 20 Nicholas Latifi 2 Nicholas Latifi 5 21 Nyck de Vries 2 Nyck de Vries 4 22 Nico Hülkenberg 0 Nico Hülkenberg 1

Positie Constructeur Punten 2022 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 759 Red Bull Racing 759 2 Ferrari 554 Ferrari 555 3 Mercedes 515 Mercedes 522 4 Alpine 173 Alpine 199 5 McLaren 159 McLaren 179 6 Alfa Romeo 55 Aston Martin 97 +1 7 Aston Martin 55 Alfa Romeo 81 -1 8 Haas 37 AlphaTauri 60 +1 9 AlphaTauri 35 Haas 51 -1 10 Williams 8 Williams 25

2023: De Vries toch een puntje, Mercedes verliest P2 aan Ferrari

Positie Coureur Punten 2023 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Max Verstappen 575 Max Verstappen 575 2 Sergio Perez 285 Sergio Perez 288 3 Lewis Hamilton 234 Lewis Hamilton 238 4 Fernando Alonso 206 Fernando Alonso 213 5 Charles Leclerc 206 Lando Norris 210 +1 6 Lando Norris 205 Charles Leclerc 210 -1 7 Carlos Sainz 200 Carlos Sainz 205 8 George Russell 175 George Russell 177 9 Oscar Piastri 97 Oscar Piastri 111 10 Lance Stroll 74 Lance Stroll 89 11 Pierre Gasly 62 Pierre Gasly 81 12 Esteban Ocon 58 Esteban Ocon 73 13 Alexander Albon 27 Alexander Albon 43 14 Yuki Tsunoda 17 Yuki Tsunoda 36 15 Valtteri Bottas 10 Valtteri Bottas 24 16 Nico Hülkenberg 9 Nico Hülkenberg 14 17 Daniel Ricciardo 6 Guanyu Zhou 14 +1 18 Guanyu Zhou 6 Kevin Magnussen 9 +1 19 Kevin Magnussen 3 Daniel Ricciardo 8 -2 20 Liam Lawson 2 Nicholas Latifi 8 21 Logan Sargeant 1 Logan Sargeant 8 22 Nyck de Vries 0 Nyck de Vries 1

Positie Constructeur Punten 2023 Constructeur Punten 2025 Positieverandering 1 Red Bull Racing 860 Red Bull Racing 863 2 Mercedes 409 Ferrari 415 +1 3 Ferrari 406 Mercedes 415 -1 4 McLaren 302 McLaren 321 5 Aston Martin 280 Aston Martin 302 6 Alpine 120 Alpine 154 7 Williams 28 AlphaTauri 53 +1 8 AlphaTauri 25 Williams 51 -1 9 Alfa Romeo 16 Alfa Romeo 39 10 Haas 12 Haas 23

Tussenstand 2024: Alle teams in de punten

Positie Coureur Punten 2024 Coureur Punten 2025 Positieverandering 1 Max Verstappen 110 Max Verstappen 110 2 Sergio Perez 85 Sergio Perez 85 3 Charles Leclerc 76 Charles Leclerc 76 4 Carlos Sainz 69 Carlos Sainz 69 5 Lando Norris 58 Lando Norris 58 6 Oscar Piastri 38 Oscar Piastri 41 7 George Russell 33 Fernando Alonso 34 +1 8 Fernando Alonso 31 George Russell 33 -1 9 Lewis Hamilton 19 Lewis Hamilton 25 10 Lance Stroll 9 Lance Stroll 12 11 Yuki Tsunoda 7 Nico Hülkenberg 12 +2 12 Oliver Bearman 6 Yuki Tsunoda 9 -1 13 Nico Hülkenberg 4 Oliver Bearman 6 -1 14 Kevin Magnussen 1 Kevin Magnussen 5 15 Alexander Albon 0 Alexander Albon 5 16 Esteban Ocon 0 Esteban Ocon 2 17 Guanyu Zhou 0 Guanyu Zhou 2 18 Daniel Ricciardo 0 Daniel Ricciardo 1 19 Pierre Gasly 0 Pierre Gasly 0 20 Valtteri Bottas 0 Valtteri Bottas 0 21 Logan Sargeant 0 Logan Sargeant 0