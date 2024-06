De Formule 1 zit middenin een triple header. De tweede horde: de Grand Prix van Oostenrijk. Bovendien staat er een sprintrace op het programma op de Red Bull Ring. Dat houdt in dat er maar een uur de tijd is om de juiste afstelling te vinden voor de sprint kwalificatie en de sprintrace van zaterdag. In het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.