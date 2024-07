Pole voor de sprintrace, winst in de sprintrace en pole voor de Grand Prix zelf. Te midden van het gekibbel tussen Jos Verstappen en Christian Horner, in een zee van oranje, is Max Verstappen zelf een oase van rust en kalmte op de Red Bull Ring.

Waar de concurrentie na de Grand Prix van Miami dacht de wapens te hebben gevonden om Red Bull en Verstappen te verslaan, sloegen het team uit Milton Keynes en de coureur uit Hasselt in Spanje keihard terug. Kan Verstappen ook Oostenrijk aan zijn zegekar binden? In het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.