F1 Hongarije live: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 komt al sinds 1986 naar Hongarije voor de Grand Prix op de Hungaroring. Het zeer bochtige circuit heeft enkele onvergetelijke momenten opgeleverd. Wie herinnert zich de bowlingcursus van Valtteri Bottas in bocht 1 niet? Of het titanenduel tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton, de pirouettes van Max Verstappen en Sebastian Vettel en de verrassende overwinning van Esteban Ocon in 2021? Het circuit staat bekend als een grote uitdaging wat betreft inhalen, maar ondanks dat vaak spektakelstukken op. Gaat er dit weekend weer een spannende strijd plaatsvinden tussen McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing? Of kan een ander team juist verrassen op het circuit waar veel downforce cruciaal is?

De eerste vrije training zal een eerste indicatie geven van de onderlinge verhoudingen. Wie heeft zijn huiswerk in de simulator goed gedaan, en wie niet? Om 13.30 uur gaat de eerste vrije training van start en met het liveblog van Motorsport.com mis je niks van de actie op de baan.