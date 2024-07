Na de koele omstandigheden op het circuit van Silverstone hebben de teams dit weekend in Hongarije juist te maken met bijzonder warme condities. De eerste training op de Hungaroring werd verreden bij een temperatuur van 30 graden, terwijl het asfalt zelfs bijna 60 graden mat.

Max Verstappen, wiens Red Bull dit weekend van de nodige updates is voorzien, begon de dag op de zachte band, terwijl bijna alle anderen eerst op de medium of harde compound naar buiten gingen. De Nederlander was in de openingsfase van de sessie de snelste man op de baan met een 1.19.831. Oscar Piastri ging kort voor de helft naar de tweede tijd door op mediums maar zeven duizendsten langzamer te gaan dan de regerend kampioen, al was de baan op dit moment al meer 'ingerubberd'.

Halverwege de training grepen meer coureurs naar de soft. Alexander Albon ging in de Williams rond in een 1.19.794, waarmee hij bovenaan stond tot George Russell een paar minuten later een 1.19.137 liet noteren. Een korte virtuele safety car werd vervolgens ingesteld omdat Albon een stukje van zijn vloer was verloren op de kerbstones bij de elfde bocht, nadat het onderdeel eerder in de ronde al los was komen te hangen.

Nadat een marshal het stuk koolstofvezel van de baan had geraapt, nam Charles Leclerc over aan de kop van de tijdenlijst door een 1.19.011 te rijden. Carlos Sainz ging daarna nog een klap sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot met een 1.18.713. Vervolgens was het tijd om te zien waartoe Verstappen, die intussen naar de vijftiende positie in de tijdentabel was gezakt, in staat was. Hij ging ditmaal rond in een tijd van 1.18.999, waarmee hij naar de tweede stek opklom. In tegenstelling tot Sainz reed Verstappen echter niet met een fonkelnieuw setje banden. Samen met Red Bull-collega Sergio Pérez was hij uiteindelijk de enige die de hele training op de rood gemarkeerde band reed.

In de laatste minuten veranderde er niets meer bovenaan. Sainz bleef dus snelste, voor Verstappen en Leclerc. Russell stond vierde aan het einde van de oefensessie, terwijl er met Zhou Guanyu een verrassende naam op P5 prijkte. De Sauber-coureur had de omloop bij Boedapest gerond in een 1.19.137, waarmee hij maar een fractie langzamer was dan Russell in de Mercedes.

In de middenmoot zat het echter bijzonder dicht bij elkaar. Zo zaten Lando Norris, Piastri, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Lewis Hamilton, die de rest van de top-tien vormden, binnen een tiende van een seconde van elkaar. Pérez begon het weekend met de elfde tijd. Hij was een tiende rapper dan Daniel Ricciardo in de auto van het RB F1 Team op P12. Helemaal onderaan eindigden scheidend Haas-coureur Kevin Magnussen en toekomstig Haas-rijder Oliver Bearman, die tijdens de eerste vrijdagsessie in actie mocht komen met de auto van Nico Hülkenberg.

De tweede training voor de Hongaarse Grand Prix begint om 17.00 uur.

Uitslag eerste training F1 GP van Hongarije