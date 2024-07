Exclusief: FIA gaat in Zandvoort met airco's in F1-auto's testen

De problemen met de hitte tijdens de Grand Prix van Qatar vorig seizoen heeft de FIA aan het denken gezet. Sommige coureurs werden onwel tijdens en na de race vanwege de hoge temperaturen in de woestijn. Na afloop werd bekend dat de FIA direct aan de slag is gegaan om te zoeken naar een oplossing. Eén van die oplossingen is een koelingsgat op de neus, waardoor lucht door de cockpit wordt geblazen, maar Motorsport.com heeft vernomen dat er nog wat anders in de pijplijn zit: een versimpeld airconditioningsysteem.

Dit systeem wordt tijdens de Grand Prix van Nederland eind augustus voor het eerst op een auto getest. Welke is nog niet bekend, maar volgens bronnen van Motorsport.com zal één willekeurige bolide voorzien worden van het systeem. Daarbij moet gezegd worden dat het weinig te maken heeft met de airco's in straatauto's. Het gaat hier namelijk om kleine ventilatoren die aan de zijkant van het bodywork zijn geplaatst om koele lucht in de cockpit te krijgen. Mocht de test succesvol zijn, dan overweegt de FIA het onderdeel verplicht te stellen voor alle teams. Het onderdeel zal overigens niet in alle races verplicht worden. De FIA bepaalt van tevoren in welk weekend wel en in welk weekend het niet nodig is.

In een statement van de FIA dat Motorsport.com exclusief heeft ontvangen verklaart de FIA het volgende over dit systeem: "Het technisch reglement biedt de mogelijkheid om een opening op de neus aan te brengen voor koeling en de teams zijn aangemoedigd om dit te doen. We zijn samen intensief op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor een actief koelsysteem dat op de F1-auto's wordt gezet in het geval van extreme omstandigheden. De eerste tests op de baan staan gepland voor Zandvoort en de races daarna. Mocht dit een succesvolle test worden, dan kan de FIA de teams opleggen om het systeem te gebruiken indien er een hittewaarschuwing is ingesteld."

Hitte in Hongarije

Dat dit nu naar buiten komt, is de hitte van het weekend in Hongarije niet gek. De lokale autoriteiten hebben in aanloop naar de baanactie op de Hungaroring gewaarschuwd voor de hoge temperaturen. Het heeft er alle schijn van dat dit het warmste weekend van het seizoen gaat worden. Koelen is daarnaast een grote opgave op het parcours, want de rechte stukken zijn kort en er zijn veel bochtige gedeeltes.

Om hitteproblemen te voorkomen heeft Motorsport.com vernomen dat de FIA meerdere opties biedt om de coureurs te koelen, die anders niet toegestaan zijn. Zo is er de mogelijkheid om het stoeltje uit de auto te halen, deze te koelen en vlak voor de sessie weer in de auto te plaatsen.