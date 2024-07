Duel Verstappen-Norris eindigt in tranen, Russell wint GP van Oostenrijk

Een dag na de korte krachtmeting wachtte de coureurs in het warme Spielberg het hoofdgerecht van dit raceweekend: de Grand Prix voor zoals altijd oranjegekleurde tribunes. Waar het achter de schermen niet voor het eerst onrustig is geweest bij Red Bull Racing, kende Max Verstappen op het asfalt tot zondag nog wel een perfect weekend. De Limburger had zich vrijdagmiddag van de sprintpole verzekerd en voegde daar een dag later de sprintzege en pole-position voor de hoofdrace aan toe. Het leverde hem niet alleen de beste uitgangspositie voor de race op, maar met een marge van maar liefst vier tienden op een relatief kort circuit had hij ook meteen een ferm waarschuwingsschot afgegeven.

Verstappen controleert, touché luidt rampzalige middag Leclerc in

Bij het doven van de startlichten waren er overigens maar negentien auto's op de grid te vinden. Sauber-coureur Zhou Guanyu moest na veranderingen aan zijn set-up vanuit de pitstraat vertrekken. Waar Verstappen aan het begin van de sprintrace twee McLarens achter zich had, was dat er ditmaal slechts eentje. Oscar Piastri zag tot zijn eigen frustratie een streep gaan door zijn snelste Q3-ronde. De overgebleven McLaren in handen van Lando Norris had alsnog snode plannen om Verstappen bij de start te grazen te nemen, maar kreeg daar nog geen kans toe. Sterker nog: Verstappen kwam uitstekend van zijn plek, waarna Norris moest verdedigen ten opzichte van Mercedes-coureur George Russell.

Laatstgenoemde kreeg niet veel later bezoek van stalgenoot Lewis Hamilton, al keek de wedstrijdleiding eerst nog naar de manier waarop hij Carlos Sainz te pakken had genomen in de openingsronde. Waar Mercedes de plek teruggaf en de Madrileen dus weer een positie opschoof, verging het zijn Ferrari-collega Charles Leclerc aanmerkelijk minder. Leclerc belandde bij bocht 1 in een sandwich met Sergio Pérez en Oscar Piastri, waarbij de talentvolle Australiër zijn voorvleugel net aantikte. Het was genoeg om Ferrari's wing endplate om zeep te helpen en Leclerc tot een vroege pitstop te dwingen: het begin van een zeer frustrerende middag. Piastri kon zijn weg zonder noemenswaardige schade vervolgen en onderstreepte dat door Pérez niet veel later te pakken met een sublieme inhaalactie buitenom in bocht 6.

Alpine-coureurs knokken, regen aan tijdstraffen in de Alpen

Het gebeurde allemaal ver achter de rug van Verstappen. De wereldkampioen kon de eerste stint nog feilloos controleren en tegelijkertijd een aardige marge opbouwen om een eventuele undercut van Norris op te vangen. De Nederlander had na achttien ronden niet meteen een Ferrari voor zijn neus verwacht, maar die zat er wel degelijk doordat Leclerc op dat moment al twee keer naar binnen was geweest. From bad to worse, zouden de Britten zeggen. Snel op een rondje achterstand worden gezet bleef hem nog bespaard, aangezien Verstappen en Norris aan het eind van ronde 23 eveneens de pits opzochten. De voorsprong van Verstappen was groot genoeg om die stop uit te voeren voordat Norris bij zijn pitcrew aankwam, al werd het enigszins krap toen Verstappen wegreed. "Hij kwam pal voor mij terecht, waardoor ik niet naar mijn pitbox kon sturen", zinspeelde Norris op een unsafe release van Red Bull.

De stewards achtten dat na het bestuderen van de beelden geen tijdstraf waard, al ontsprongen Albon, Hamilton, Fernando Alonso en Pérez de dans allemaal niet. De zevenvoudig wereldkampioen ging met een drift over de witte lijn heen bij het ingaan van de pitstraat, hetgeen hem net als Albon op vijf seconden tijdstraf is komen te staan. "Maar alles is nog mogelijk, Lewis! Alles is mogelijk!", sprak Toto Wolff zijn afzwaaiende coureur meteen moed in. Alonso bleek op zijn beurt veel te enthousiast te zijn geweest bij een inhaalpoging op Zhou, waardoor hij tien seconden tijdstraf aan de broek kreeg. Pérez maakte het rijtje helemaal compleet met vijf extra tellen wegens het te hard rijden in de pitstraat.

Het geeft aan dat de amusementswaarde in deze fase van de race nog iets verder naar achteren moest worden gezocht. Esteban Ocon deed in dat opzicht een duit in het zakje door te onderstrepen dat hij en teamgenoot Pierre Gasly bepaald niet de beste vrienden zijn. Ocon ving richting bocht 3 eerst zijn oude teammaat Alonso op, om vervolgens Gasly aan de buitenkant naast de baan te dwingen. "Wat was dat?! Hij drukt me gewoon van de baan af!", toonde laatstgenoemde zich ontevreden. De stewards besloten in geen van beide gevallen tussenbeide te komen

Slechte Red Bull-stop leidt spektakel in, duel Verstappen-Norris eindigt in tranen

Richting de tweede serie pitstops nam de race van Verstappen ineens een voor hem zeer ongewenste wending. De Limburger wilde graag eerder naar binnen komen, maar Red Bull zag met het vele verkeer in Spielberg geen geschikt pit window om hem weer naar buiten te krijgen. "Maar mijn banden zijn er echt aan", zo liet Verstappen weten. De Red Bull-strategen besloten hem daarop alsnog naar binnen te halen, maar die pitstop verliep niet zoals gepland. Linksachter kwam het wiel niet snel van de RB20, waardoor de stop 6.5 seconden duurde. Aangezien Norris slechts 2.9 seconden stil stond voor zijn nieuwe mediums was de comfortabele voorsprong van Verstappen als sneeuw voor de zon verdwenen.

Toen de WK-leider zich ook nog enigszins verremde tijdens zijn out-lap, bleek het spel helemaal op de wagen in het idyllische landschap. Norris waagde een poging richting bocht 3 in de eerstvolgende ronde, maar zag Verstappen reageren. "Hij reageerde een keer extra op mijn move en dat mag volgens de regels niet!" De Nederlander had intussen de handen vol aan zijn eigen Red Bull-bolide en liet weten: "Er is echt iets mis met de auto, man!" Het leidde een nieuwe aanval van Norris in ronde 59 in, waarbij Norris rechtdoor schoot bij bocht 3 en dus de plek terug moest geven. Doordat de Britse McLaren-rijder ook al een laatste waarschuwing had ontvangen voor het overschrijden van de track limits moest hij behoorlijk op zijn tellen passen, hetgeen later tevergeefs zou blijken met vijf seconden tijdstraf tot gevolg.

Twee ronden later volgde eerst nog een nieuw offensief van de McLaren-piloot. Norris koos wederom voor de binnenkant, maar ditmaal ging niet hijzelf, maar Verstappen naast de baan. "Tja, nu moet hij de plek teruggeven!", concludeerde Norris. De wereldkampioen hield er weinig verrassend een heel andere lezing op na, al zou het een ronde later niets meer uitmaken. Het gevecht eindigde op dat moment namelijk in tranen voor beide. Waar Verstappen en Norris elkaar bij de voorgaande drie pogingen nog in leven hadden gelaten, was dat in ronde 64 niet langer het geval. Beide coureurs raakten elkaar, liepen allebei een lekke band op en moesten gebroederlijk tergend langzaam de pitstraat opzoeken. "Mooi...", sprak Verstappen cynisch. Hij viel terug tot de vijfde stek, terwijl het voor Norris zelfs einde oefening bleek.

De lachende derde van dit alles? George Russell. De Mercedes-coureur zag de twee kemphanen pardoes voor zijn neus wegvallen en had de overwinning ineens voor het grijpen. "Je kunt deze winnen, George!", meldde Wolff zich meteen. Russell werd nog wel op de hielen gezeten door Piastri en Sainz, maar gaf in de resterende ronden geen krimp meer op weg naar zijn tweede Grand Prix-overwinning. Piastri moest achter de jubelende Mercedes-man genoegen nemen met een tweede stek, voor Sainz en Hamilton. Verstappen kreeg voor de touché met Norris tien seconden tijdstraf opgelegd door de stewards, maar die leverden hem geen positieverlies meer op, aangezien de marge op Nico Hülkenberg groot genoeg was. Na alle triomfen op de Red Bull Ring besloot Verstappen de editie van 2024 derhalve als vijfde. Achter Hülkenberg gingen Pérez, Kevin Magnussen, een verrassend sterke Daniel Ricciardo en Pierre Gasly met de laatste punten aan de haal.

De eerstvolgende Grand Prix wordt volgende week verreden op het circuit van Silverstone.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk