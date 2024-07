Rapportcijfers GP van Oostenrijk 2024

Banden: M (25 laps) H (26 laps) M (20 laps)

Belangrijkste moment van zijn weekend was de track limits overschrijding in Q3. Het was marginaal, maar ook dat is over de grens. Daardoor moest hij in de GP vanuit het middenveld komen terwijl hij in de sprintrace in de top mee kon doen. Hij profiteerde op zaterdag knap van de strijd tussen Verstappen en Norris door zijn teamgenoot te verschalken. In de GP werkte hij zich sterk op naar voren, met schitterende inhaalacties op Hamilton en met name Pérez. Was op jacht naar Russell maar kwam een paar ronden tekort.

Rapportcijfer Motorsport.com 8 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 7.83 (532 inzendingen)