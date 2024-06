Max Verstappen snelste in F1-training Oostenrijk na sensorprobleem Red Bull

In het Oostenrijkse Spielberg werkt de Formule 1 het derde sprintweekend van dit seizoen af, na Shanghai en Miami. Het betekent dat coureurs slechts één vrije training krijgen voorgeschoteld, alvorens later op vrijdag de sprintkwalificatie op het programma staat. Met twee keer een parc fermé krijgen teams dit jaar weliswaar meer kansen om nog het één en ander recht te zetten, al betekent de geringe trainingstijd nog altijd dat teams het maximale uit het beschikbare uurtje wilden halen.

Andere bandenaanpak bij Red Bull dan de andere topteams

Max Verstappen was er voor de oranje tribunes als de kippen bij om meters te maken toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging. De regerend wereldkampioen reed op mediums naar buiten en noteerde daarop al spoedig een 1.07.518 als eerste richttijd. Mercedes stuurde Lewis Hamilton en George Russell juist op de hardste compound van het weekend naar buiten en zag beide coureurs in die volgorde ook de stekken één en twee overnemen. McLaren koos met een setje harde banden voor exact hetzelfde run plan als het merk met de ster. Op de band met de witte markering sprong Lando Norris meteen naar P3, op dat moment ruim een tiende achter Hamilton.

Red Bull bleek van de topteams de enige formatie die op mediums begon, waarbij de bandenkeuze van invloed is op wat er later in het raceweekend tactisch mogelijk is. Ferrari sloot zich namelijk aan bij de opvatting van Mercedes en McLaren door ook meteen naar de harde band te grijpen. Het Scuderia-duo nestelde zich net voor Verstappen, maar de Limburger zou zich niet veel later verbeteren tot 1.06.645. Russell en Hamilton doken er meteen weer twee tienden onder, waardoor het tijdens de inleidende beschietingen stuivertje wisselen was. Met 1.06.254 van Hamilton als initiële toptijd zochten de coureurs hun pitboxen weer op, al had dat bij Charles Leclerc en Nico Hülkenberg nog wel wat voeten in aarde. De Monegask maakte met zijn stuurbewegingen nogal duidelijk dat hij in de weg werd gereden door de Haas-rijder, al wil de wedstrijdleiding het voor eigen rechter spelen na Barcelona niet meer zien.

Verstappen valt stil met sensorprobleem, maar snel weer op pad

Nadien was het normaliter tijd voor de long runs geweest, maar die duurden voor Verstappen niet lang. Bij het verlaten van de pitstraat wenste hij de langzaam rijdende Norris nog te passeren, maar niet veel later hobbelde zijn RB20 zelf tergend langzaam over start-finish, om vervolgens zelfs helemaal stil te vallen. "Een probleem met de motor, het lijkt weer op dezelfde melding", leek Verstappen via de boordradio te verwijzen naar een eerder motorprobleem van Red Bull, waarschijnlijk het euvel in Canada. De wereldkampioen liet zijn auto in neutraal vervolgens naar beneden rollen op het rechte stuk, waardoor hij eenvoudig door een opening in pitmuur kon worden geschoven.

In tegenstelling tot in Montreal bleek het probleem nu echter niet het einde van zijn training te zijn. Sterker nog: na een snelle reset kon Verstappen meteen weer naar buiten rijden toen de rode vlag-onderbreking voorbij was. Het is belangrijk gebleken om geen rijtijd te verliezen, maar nog meer om geen extra motor uit de zogenaamde pool kwijt te raken. Dat laatste is cruciaal voor Verstappen, doordat een gridstraf sowieso al aanstaande lijkt op enig moment dit seizoen. Red Bull heeft nadien laten weten dat het om een sensorprobleem in plaats van een motorprobleem ging en dat het met een reset te verhelpen viel.

Verstappen snelste in kwalificatiesimulatie, Norris door het grind

In de slotfase was het traditiegetrouw tijd voor de kwalificatiesimulaties en kwamen de softs voor de dag in het fraaie Alpenland. Lance Stroll, die weinig verrassend langer bij Aston Martin mag blijven, opende het bal en maakte de stap naar P2. Het wachten was echter vooral op de vier topteams van dit moment: McLaren, Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. De Italiaanse trots trapte wat betreft deze toonaangevende formaties af en nam op softs even het commando over met een 1.06.055 genoteerd door Leclerc. Die tijd hield met dank aan Verstappen echter niet lang stand. De wereldkampioen tekende voor 1.05.685 en creëerde daarmee een gat van bijna vier tienden tussen zichzelf en de rode bolides.

Russell wenste als eerstvolgende een poging te wagen, maar vond een Sauber in zijn weg. Het leverde een sarcastisch duimpje op en hielp zijn kwalificatiesimulatie om zeep, waarna het woord aan Oscar Piastri en Sergio Pérez was. De McLaren-coureur nestelde zich achter Verstappen keurig op P2, maar Pérez bleef na een goede eerste sector steken op een zeer magere twaalfde stek. Het wachten was nadien vooral op Norris, de grootste uitdager van de voorbije weken, maar de Brit vergooide het na een paarse eerste sector in bocht 4. De McLaren-coureur moest door het grind en derhalve genoegen nemen met P13 in de tijdenlijst. Het betekent dat Verstappen na de enige training bovenaan te vinden is, voor Piastri en Leclerc. Sainz en Hamilton completeren de top-vijf, voor de verrassend snelle Esteban Ocon.

De sprintkwalificatie tijdens het Formule 1-weekend begint vrijdagmiddag om 16.30 uur.

Volledige uitslag van de Formule 1-training voor Grand Prix van Oostenrijk: