BMW mist met Van der Mark 'een belangrijke referentie' in 2022

Van der Mark ging in aanloop naar de wintertesten onderuit met zijn mountainbike. Hij brak daarbij zijn been. Daardoor ontbrak hij tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen en moest hij de eerste wedstrijd in Aragon laten schieten. Na een succesvolle rentree in Assen ging Van der Mark tijdens de volgende wedstrijd in Estoril opnieuw hard onderuit. Hij brak daarbij zijn rechterbovenbeen.

Sindsdien is de 29-jarige coureur afwezig en het is nog maar te zien hoe snel de Rotterdammer weer aan het vertrek verschijnt. IDM-kampioen Ilya Mikhalchik heeft zijn plek overgenomen en rijdt dit weekend ook op Donington Park. Na een overwinning in 2021 was Van der Mark de aangewezen kopman voor dit seizoen, maar de Nederlander wordt zeer gemist. Dat zegt Marc Bongers, de directeur van BMW Motorrad.

“De blessure van Van der Mark was geen goed nieuws, hij was vorig jaar duidelijk ons referentiekader”, zegt Marc Bongers. “Mick had vorig jaar tijd nodig om aan de motor te wennen, maar tegen het eind van het seizoen kon hij op een natte baan winnen. We zaten ook een paar keer dicht tegen het podium en streden constant om de vijfde plaats. Hij had het tempo en was onze referentie. Met Scott Redding hebben we veel van die zaken weer moeten doorlopen omdat we Van der Mark missen. Het is zonder referentiepunt lastig te bepalen waar je staat. We hopen hem snel terug te hebben.”

Door de afwezigheid van Van der Mark bungelt BMW onderaan de ranglijst van het WK Superbikes. Scott Redding is overgekomen uit het Ducati-fabrieksteam en nam voor dit seizoen de plek over die voorheen bezet werd door Tom Sykes. Met slechts één top-vijf in de eerste vier raceweekenden presteert BMW ondermaats, al kan ook gezegd worden dat Honda juist een enorme stap gemaakt heeft met de CBR-1000RR-R. Bongers is onder de indruk van de wijze waarop Redding zich aangepast heeft bij het merk uit Beieren, al blijft hij teleurgesteld in de prestaties van het team als geheel.

“We staan duidelijk niet waar we willen”, gaat Bongers verder. “We hebben een moeilijke start gehad met de blessures van Mickey, toen hij terugkeerde in Estoril duurde het twee ronden voor hij er weer uit lag. Scott heeft zijn tijd moeten nemen, net zoals Michael vorig jaar deed. Hij heeft moeten wennen en het goede gevoel moeten vinden, maar ik moet zeggen dat hij sinds Estoril zeker een stap gemaakt heeft. We zijn stabiel en hij kan een ritme vinden. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Van der Mark heeft de afgelopen week voor het eerst sinds zijn dijbeenbreuk in Estoril weer op de motor gezeten. Hij reed in Assen vijf stints van twintig minuten om zichzelf te testen.